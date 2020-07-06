Выпускников школ начали массово забирать в армию вместо вузов: что делать

Школьникам начали приходить повестки в военкомат (коллаж: РБК-Украина)

Вчерашние школьники могут оказаться в армии вместо вуза, если им уже 18 лет

В Украине выпускникам школ, которым уже исполнилось 18 лет, начали приходить повестки в военкомат. Связано это с тем, что из-за карантина вступительная кампания будет проходить с 1 по 22 августа, а весенний призыв по тем же причинам перенесли на май-июля.

Теперь части абитуриентов, которые запланировали в августе поступление в вузы, "светит" армия, говорится в сюжете ТСН. Хотя абитуриентов в профильных министерствах обещали не забирать. Кроме того, юноши в 18-19 лет в армию могут идти лишь по собственному желанию и письменному заявлению.

"Моему сыну 18 лет, и он в этом году закончил колледж и хочет поступать в университет. Перед выпускными экзаменами ему выдали обходной лист, в котором он должен был обойти все инстанции в колледже и, внимание, поставить печать в военкомате", - рассказывает отец абитуриента из Коростышева Житомирской области.

Когда молодой человек пришел в военкомат за печатью, там увидели его возраст и отправили на медкомиссию при военкомате и вручили повестку. Согласно повестке ему нужно прибыть в военкомат уже 7 июля для отправки в войска.

"А у него только в августе ВНО дополнительная сессия", - поделился с журналистами мужчина и добавил, что его сын в начале года предоставил в военкомат документ из колледжа, что дало ему право получить отсрочку до осеннего призыва.

Но несмотря на это, юношу не выпустили из военкомата, пока он не подписался в журнале, что повестку получил. В военкомате парню и его отцу дали ответ, что они "действуют в рамках законодательства", ссылаясь на указ о продлении призывной кампании до конца июля.

В военкомате требуют документы про продолжение обучения. А у парня есть только приглашение на ВНО - колледж он закончил, а в вуз еще не поступил.

На запрос журналистов о ситуации в Министерстве образования ответили, что чиновники обратились для рассмотрения отсрочки к Министерству обороны Украины.

Если юношу все же призывают в армию, то решение призывной комиссии можно обжаловать двумя способами: обратиться в областную призывную комиссию или пойти в суд.

Ранее сообщалось, как дети будут посещать школу с 1 сентября.

Также мы писали, что в Украине заговорили про дистанционное обучение в школах.

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Автор: Светлана Мащенко