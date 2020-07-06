Випускників шкіл почали масово забирати в армію замість вишів: що робити

Школярам почали надходити повістки до військкомату (колаж: РБК-Україна)

Вчорашні школярі можуть опинитися в армії замість вишу, якщо їм вже 18 років

В Україні випускникам шкіл, яким вже виповнилося 18 років, почали надходити повістки до військкомату. Пов'язано це з тим, що через карантин вступна кампанія буде проходити з 1 по 22 серпня, а весняний призов з тих же причин перенесли на травень-липень.

Тепер частині абітурієнтів, які запланували у серпні вступ до вишу, "світить" армія, йдеться в сюжеті ТСН. Хоча абітурієнтів в профільних міністерствах обіцяли не забирати. Крім того, юнаки у 18-19 років в армію можуть йти лише за власним бажанням та письмовою заявою.

"Моєму сину 18 років, і він у цьому році закінчив коледж і хоче вступати до університету. Перед випускними іспитами йому видали обхідний лист, в якому він повинен був обійти всі інстанції в коледжі і, увага, поставити печатку у військкоматі", - розповідає батько абітурієнта з Коростишева Житомирської області.

Коли молодий чоловік прийшов у військкомат за печаткою, там побачили його вік і відправили на медкомісію при військкоматі і вручили повістку. Згідно з порядком йому потрібно прибути до військкомату вже 7 липня для відправки у війська.

"А в нього тільки в серпні додаткова сесія ЗНО", - поділився з журналістами чоловік і додав, що його син на початку року надав у військкомат документ з коледжу, що дало йому право отримати відстрочку до осіннього призову.

Але попри це, юнака не випустили з військкомату, поки він не підписався в журналі, що повістку отримав. У військкоматі хлопцю та його батькові дали відповідь, що вони "діють в рамках законодавства", посилаючись на указ про продовження призивної кампанії до кінця липня.

У військкоматі вимагають документи про продовження навчання. А у хлопця є лише запрошення на ЗНО - коледж він закінчив, а до вишу ще не вступив.

На запит журналістів про ситуацію в Міністерстві освіти відповіли, що чиновники звернулися для розгляду відстрочки до Міністерства оборони України.

Якщо юнака все ж призвуть в армію, то рішення призовної комісії можна оскаржити двома способами: звернутися в обласну призовну комісію або піти в суд.

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Автор: Светлана Мащенко