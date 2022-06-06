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Выпускники станцевали прощальный вальс на руинах школы в Харькове: трогательное видео

Коллаж РБК-Украина: выпускники станцевали прощальный вальс на руинах школы в Харькове
Автор: Светлана Мащенко

Трое парней и семь девушек пришли в свою разрушенную школу № 134 в Харькове и станцевали там прощальный выпускной вальс.

Об этом сообщает Суспільне Харків.

Под песню Jerry Heil "Мечта" подростки исполнили традиционный прощальный танец. Сюда пришли десять школьников, остальные - за пределами города и страны, откуда их выгнала война.

В этой школе 27 февраля состоялся бой. В здание ворвались российские спецназовцы, но они были изгнаны и обезврежены. Около 30 врагов полегли здесь.

Выпускник Глеб Опашнян собственными глазами видел, как разрушали его родную школу.

"Я наблюдал за этим весь день. Мой дом в 500 метрах от школы. Я услышал, что начали стрелять и с отцом пошел на второй этаж своего дома. Я почувствовал страх, осколок пролетел над моим домом и угодил в дом соседей. То, что захватчики полегли здесь, - это для меня радостная новость. А сегодня выпускной и я радостный, я выпускаюсь из школы", - рассказал парень.

Чтобы поздравить детей, в школу приехали бойцы "Кгакеп" - одного из подразделений, которые принимали участие в том бою.

Военные наблюдали за танцем детей и пообещали одержать победу, изгнать врага, отстроить Харьков и всю Украину.

Ранее мы писали, что ученики киевской школы отказались от выпускного и отдали все деньги ВСУ.

Напомним, что вечером 5 июня в Харькове снова были взрывы.

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школаХарьков