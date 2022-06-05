В Харькове снова взрывы, есть угроза ракетных ударов

Вечером 5 июня 2022 года снова слышны взрывы в Харькове. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

"Находитесь в укрытиях! Не игнорируйте сигналы тревоги", - обратился он к местным жителям.

На данный момент дополнительной информации о взрывах нет. Департамент гражданской защиты Харьковской областной военной администрации объявил угрозу ракетных ударов.

Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал, что российские войска применили фосфорные снаряды по территории Харьковской области.

Как заявил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, противник не оставляет попыток вернуться в областной центр, однако на сегодня у него недостаточно сил для наступления и захвата Харькова.

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