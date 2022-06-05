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В Харькове снова взрывы, есть угроза ракетных ударов

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Харьков, Воскресенье 05 июня 2022 21:36
В Харькове снова взрывы, есть угроза ракетных ударов Фото: в Харькове снова слышны взрывы (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

Вечером 5 июня 2022 года снова слышны взрывы в Харькове. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

На данный момент дополнительной информации о взрывах нет. Департамент гражданской защиты Харьковской областной военной администрации объявил угрозу ракетных ударов.

Обновлено от 21:45

Как заявил глава местной ОВА Олег Синегубов, российские войска возобновили обстрелы жилых районов Харькова.

"Находитесь в укрытиях! Не игнорируйте сигналы тревоги", - обратился он к местным жителям.

Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал, что российские войска применили фосфорные снаряды по территории Харьковской области.

Как заявил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, противник не оставляет попыток вернуться в областной центр, однако на сегодня у него недостаточно сил для наступления и захвата Харькова.

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Харьков Взрыв Война России против Украины
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