ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Выпрыгивали на ходу: под Днепром водитель школьного автобуса умер за рулем

STYLERЖизнь    03.02.2020 - 19:45
Выпрыгивали на ходу: под Днепром водитель школьного автобуса умер за рулем
Водитель школьного автобуса умер за рулем (фото: коллаж РБК-Украина)

Водителю школьного автобуса стало плохо, и он скончался

Водитель школьного автобуса умер за рулем прямо во время движения. В автобусе находились ученики 22-й школы, которых везли в бассейн. Инцидент произошел сегодня, 3 февраля, в городе Каменское Днепропетровской области.

По предварительным данным у 68-летнего водителя случился инсульт. После того, как он перестал управлять автобусом, транспортное средство с детьми пересекло трамвайные пути, съехало с проезжей части и врезалось в забор. Также был завален столб

Выпрыгивали на ходу: под Днепром водитель школьного автобуса умер за рулем

Водитель школьного автобуса умер за рулем (фото: sobitie.com.ua)

Когда автобус поворачивал, из передних дверей выпрыгнула учительница физкультуры. Позже она рассказала, что пыталась позвать кого-то на помощь. Об этом сообщает местное издание "Событие".

Водитель школьного автобуса умер за рулем (видео: YouTube)

В салоне автобусе находилось 20 детей и двое взрослых. В ходе инцидента никто не пострадал. В данное время устанавливаются все детали произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Выпрыгивали на ходу: под Днепром водитель школьного автобуса умер за рулем

Водитель школьного автобуса умер за рулем (фото: sobitie.com.ua)

Напомним, что в Николаеве водитель сбил насмерть женщину и над ним свидетели инцидента устроили самосуд. По словам очевидцев, водитель ехал на большой скорости по встречной полосе для общественного транспорта.

При этом сообщается, что женщина переходила дорогу в неположенном месте. Удар был такой силы, что в машине было разбито лобовое стекло, и сработала подушка безопасности.

В Днепре маршрутка на скорости врезалась в столб, есть пострадавшие В Киеве грузовик сбил женщину: прямо на пешеходном переходе
Новости Украины ДТПДнепропетровская область
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь