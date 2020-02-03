Вистрибували на ходу: під Дніпром водій шкільного автобуса помер за кермом

Водій шкільного автобуса помер за кермом (фото: колаж РБК-Україна)

Водію шкільного автобуса стало погано, і він помер

Водій шкільного автобуса помер за кермом під час руху. В автобусі перебували учні 22-ї школи, яких везли в басейн. Інцидент стався сьогодні, 3 лютого, в місті Кам'янське Дніпропетровської області.

За попередніми даними у 68-річного водія стався інсульт. Після того, як він перестав керувати автобусом, транспортний засіб з дітьми перетнув трамвайні колії, з'їхав з проїжджої частини і врізалася в паркан. Також був завалений стовп

Водій шкільного автобуса помер за кермом (фото: sobitie.com.ua)

Коли автобус повертав, з передніх дверей вистрибнула вчителька фізкультури. Пізніше вона розповіла, що намагалася покликати когось на допомогу. Про це повідомляє місцеве видання "Событие".

Водій шкільного автобуса помер за кермом (відео: YouTube)

У салоні автобусі перебувало 20 дітей і двоє дорослих. В ході інциденту ніхто не постраждав. В даний час встановлюються всі деталі події. Призначена судово-медична експертиза.

Водій шкільного автобуса помер за кермом (фото: sobitie.com.ua)

Нагадаємо, що у Миколаєві водій збив на смерть жінку і над ним свідки інциденту влаштували самосуд. За словами очевидців, водій їхав на великій швидкості по зустрічній смузі для громадського транспорту.

При цьому повідомляється, що жінка переходила дорогу в недозволеному місці. Удар був такої сили, що в машині було розбите лобове скло, і спрацювала подушка безпеки.