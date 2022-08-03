"Выплевывал что-то черное": звезда украинского ТВ рассказал, как россияне травили его и жену

Известный хореограф-постановщик, судья проекта Україна має талант Евгений Кот и его жена - танцовщица Наталья Татаринцева едва не стали жертвами химической атаки, осуществленной российскими оккупантами в первые дни полномасштабного вторжения.
Об этом звездный танцовщик откровенно рассказал в интервью Григорию Решетнику во время участия в проекте "Как ты?".
"В первые недели войны мы были дома, под Киевом. Однажды в 14:00 стало очень темно. Я сначала ничего не понял, а потом увидел черное облако. И когда начал падать пепел, я понял, что это не облако", - вспоминает Кот.
В группах города, где живет звезда украинского ТВ, написали, чтобы все заклеивали окна, "ибо горят химические составы, заправки и все это двинуло на нас".
"Ночью у Натальи была температура 40. Ей сдавливало в груди, и я подумал, что это "корона". Если да - то куда идти? К какому врачу? Все закрыто. Она потеряла сознание", - рассказал Евгений.
Чтобы защитить жену и вылечить ее, мужчина решил ехать на запад Украины.
Утром Евгений с Натальей встали, забросили чемодан, посадили котов в переноски, оставили у родителей собаку и уехали.
По словам Кота, "они отправились, и не знали, куда". Вечером супруги добрались до Винницы и переночевали там у друзей.
"Когда Наталья вышла из душа после сложной дороги, сказала, что откашливала чем-то черным. Пошел я в душ - и у меня та же история. Я просто выплевывал что-то черное. Мы поняли, что просто отравились угарным газами, химией", - признался хореограф.
Евгений Кот с женой (фото: instagram.com/kot_jenya)
Кстати, Зарицкая опубликовала пост об оккупантах и его тут же удалили.
Напомним, что Лобода рассказала, вернется ли в Москву и говорит своим детям.