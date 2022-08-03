RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Випльовував щось чорне": зірка українського ТБ розповів, як росіяни труїли його і дружину

Євген Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)
Автор: Людмила Жукова

Відомий хореограф-постановник, суддя проєкту Україна має талант Євген Кот та його дружина - танцівниця Наталя Татарінцева ледь не стали жертвами хімічної атаки, здійсненої російськими окупантами у перші дні повномасштабного вторгнення.

Про це зірковий танцівник відверто розповів у інтерв'ю Григорію Решетнику під час участі в проєкті "Як ти?".

Євген Кот пережив хімічну атаку

"В перші тижні війни ми були вдома, під Києвом. Одного дня о 14:00 стало дуже темно. Я спочатку нічого не зрозумів, а потім побачив чорну хмару. І коли почав падати попіл, я зрозумів, що це не хмара", - згадує Кот.

Євген Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)

В групах міста, де живе зірка українського ТБ, написали, аби всі заклеювали вікна, "бо горять хімічні склади, заправки і все це посунуло на нас".

"Вночі у Наталі була температура 40. Їй здавлювало в грудях, і я подумав, що це "корона". Якщо так - то куди йти? До якого лікаря? Все зачинено. Вона втратила свідомість", - розповів Євген.

Євген Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)

Аби захистити дружину та вилікувати її, чоловік вирішив їхати на захід України.

Вранці Євген з Наталею встали, закинули валізу, поставили котів у переносці, залишили у батьків собаку і поїхали.

Євген Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)

За словами Кота, вони "вирушили, і не знали, куди". Ввечері подружжя дібралось до Вінниці і переночували там у друзів.

"Коли Наталя вийшла з душу після складної дороги, сказала, що відкашлювала чимось чорним. Пішов я в душ - і у мене та сама історія. Я просто випльовував щось чорне. Ми зрозуміли, що просто отруїлися чадними газами, хімією", - зізнався хореограф.

Євген Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)

До речі, Зарицька опублікувала пост про окупантів і його тут же видалили.

Нагадаємо, що Лобода розповіла, чи повернеться до Москви і що говорить своїм дітям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Женя Кот