Когда вам не выплатят страховку за разбитое авто: полный список и причины

Украинским автомобилистам напомнили правила страхования автомобилей
Все автомобили в Украине обязательно должны быть застрахованы. А в случае дорожно-транспортных происшествий компенсация ущерба ложится на страховую компанию, в которой вы купили полис. Но не всегда. В нашем материале мы расскажем о случаях, когда страховщики могут вам отказать по весомым причинам.
Их перечислили в пресс-службе Моторного транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ). В ведомстве напомнили, что вопрос о выплате возмещения по полису регламентируется ЗУ "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".
Согласно действующему законодательству, страховая компания имеет право отказать в выплате страховки в таких случаях:
Если в страховом случае вам было отказано, то страховщик обязан указать причины отказа и направить решение заявителю в течение трех дней со дня его принятия.
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