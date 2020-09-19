ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Коли вам не виплатять страховку за розбите авто: повний список і причини

Автор: Світлана Мащенко

Українським автомобілістам нагадали правила страхування автомобілів

Всі автомобілі в Україні обов'язково мають бути застраховані. А в разі дорожньо-транспортних пригод компенсація збитків лягає на страхову компанію, в якій ви купили поліс. Але не завжди. У нашому матеріалі ми розповімо про випадки, коли страховики можуть вам відмовити з вагомих причин.

Популярні новини

Їх перерахували в пресслужбі Моторного транспортного страхового бюро України (МТСБУ). У відомстві нагадали, що питання про виплату відшкодування за полісом регламентується ЗУ "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

Згідно з чинним законодавством, страхова компанія має право відмовити у виплаті страховки в таких випадках:

  • Навмисні дії особи, відповідальність якої застрахована (страхувальника), водія ТЗ або потерпілого, спрямовані на настання страхового випадку. Ця норма не поширюється на осіб, дії яких пов'язані з виконанням ними обов'язку (громадянського чи службового), були скоєні в стані необхідної оборони (без перевищення меж) або захисту майна, життя, здоров'я.
  • Якщо особа, відповідальність якої застрахована (страхувальник), водій транспортного засобу скоїв умисний злочин, що призвів до страхового випадку.
  • Невиконання потерпілим або іншою особою, яка має право на отримання відшкодування, своїх обов'язків, якщо це призвело до неможливості страховика (МТСБУ) встановити факт ДТП, причини і обставини настання аварії або розмір заподіяної шкоди.
  • Заява про страхове відшкодування не була подана протягом року (якщо шкода заподіяна майну), трьох років (шкода здоров'ю або життю потерпілого).

Якщо у страховому випадку вам було відмовлено, то страховик зобов'язаний вказати причини відмови та рішення направити заявнику протягом трьох днів з дня його прийняття.

Раніше ми писали, що водіям придумали надійний спосіб захисту від сонця в авто. Пристрій простий у використанні і недорогий.

Також повідомлялося, чому маски не можна вішати на дзеркало заднього виду авто.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України страхование