Выплаты, гуманитарка и медицина: какие инициативы помогают украинцам, пострадавшим от войны

Полномасштабная военная агрессия РФ заставила покинуть свои дома более 12 миллионов граждан Украины, и около половины из них остаются в стране как вынужденные переселенцы, свидетельствуют данные Международной организации по миграции.
Для ВПЛ не теряют своей актуальности вопросы финансовой и гуманитарной помощи, обеспечения жильем и продуктами, прочими важными потребностями.
Какие действуют инициативы в Украине по разным направлениям по поддержке пострадавших от войны граждан - читайте в материале ниже.
В Минреинтеграции Украины 19 августа отметили, что если ВПЛ подавали заявления на выплаты через приложение "Дія" до 30 апреля, но средства до сих пор не получили, можно обратиться с заявлением в орган соцзащиты населения и получить выплату.
Фото: t.me/minre_ua
Претендовать на такую помощь могут жители регионов, пострадавших от российских оккупантов, и потерявшие из-за войны жилье.
Также можно получить финпомощь от международных организаций:
Национальная программа психического здоровья и психосоциальной поддержки имеет целью помочь гражданам преодолеть связанный с войной стресс и последствия пережитых травматических событий, предотвратить развитие психических расстройств.
Каждый желающий из Украины может позвонить по номеру 0-800-100-102 (звонки бесплатные), ежедневно с 10:00 до 20:00, администратор линии примет звонок, определит удобный для вас формат работы (аудио или видео) и направит к свободному психологу на линию.
Также в Украине работают и другие горячие линии. Вот некоторые из них (этот перечень центров оказания психологической помощи - не исчерпывающий):
Квалифицированную помощь по американским стандартам предоставляют также:
Получить медицинскую помощь внутренние переселенцы могут в любом медицинском учреждении Украины. В случае неотложного состояния или плановой вакцинации могут обращаться к семейным врачам без декларации.
Для ВПЛ в аптеках продолжает работать программа "Доступні ліки". Все препараты по рецепту для людей, нуждающихся в постоянном лечении, можно получить в любой аптеке бесплатно. При этом если они превышают определенную государством цену, нужно будет сделать небольшую доплату.
Похожие инструменты создают и бизнесы.
Платформа объединяет миллионы людей, и ежемесячно ею пользуется 22 миллиона украинцев. В связи с этим сервис решил создать новую категорию, благодаря которой посетители могут не только найти нужный товар или услугу, но и помочь друг другу. Речь идет о любом виде помощи: от вещей первой необходимости и еды до убежища и трудоустройства.
Категорию на ресурсе создали в начала марта, и за это время украинцы уже более 350 тысяч раз откликнулись на объявление в ней.
"Если говорить о направлениях, то в начале войны наиболее актуальна была помощь с жильем или транспортом. 70% пользователей размещали объявления именно в этих категориях. Эти сферы остаются актуальными и сейчас, однако количество нуждающихся в такой помощи уменьшилось", - рассказал руководитель департамента маркетинга OLX в Украине и Центральной Азии Алексей Ломоносов.
При этом летом выросли потребности украинцев в других сферах. Так, объяснил он, количество отзывов на объявления о товарах для детей в июле было выше на 133%, чем в марте. Одежду и обувь стали искать на 109% чаще, а лекарства и гигиенические товары - на 41%.
"В общем, за все время существования категории "Допомога" мы подсчитали, что пользователей, нуждающихся в помощи на 24% больше, чем тех, кто ее предлагает. Это значит, что спустя почти полгода с начала войны украинцы продолжают нуждаться в помощи, а значит и инструментов, которые решат жизненно важные вопросы", - обратил внимание Ломоносов.
Ранее сообщалось, что переселенцы могут получать выплаты и социальные услуги без паспорта.
Напомним также, недавно украинцев предупредили о новой схеме мошенников с фейковыми выплатами от международных организаций.