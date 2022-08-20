Виплати, гуманітарка і медицина: які ініціативи допомагають українцям, постраждалим від війни

Матеріальна грошова допомога

Державна програма фінансової підтримки для внутрішніх переселенців передбачає щомісячні виплати по 2 тисячі гривень для власних потреб та 3 тисячі гривень для забезпечення дитини або для людей з інвалідністю.

У Мінреінтеграції України 19 серпня зазначили, що якщо ВПО подавали заяви на виплати через додаток "Дія" до 30 квітня, але кошти досі не отримали, можна звернутися із заявою до органу соцзахисту населення та отримати виплату.

Фото: t.me/minre_ua

Претендувати на таку допомогу можуть жителі регіонів, які постраждали від російських окупантів, і втратили через війну житло.

Також можна отримати фіндопомогу від міжнародних організацій:

Програма "Спільно" від ЮНІСЕФ передбачає нарахування 2 200 гривень багатодітним сім'ям та родинам, де є принаймні одна дитина з інвалідністю.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста в Україні надає фіндопомогу в розмірі 2 500 гривень. Організація та Мінсоцполітики України визначають одержувачів таких виплат самостійно на основі відомостей з Єдиної інформаційної бази ВПО та інформаційної платформи єДопомога.

Агентство ООН у справах біженців надає виплати окремим категоріям вимушених переселенців - йдеться про тримісячну допомогу в розмірі 2 200 гривень на одного члена сім'ї, а перераховують всю суму за 3 місяці відразу.

Всесвітня продовольча програма ООН здійснює грошову виплату 2 200 гривень на людину, але не більше 6 600 гривень на сім'ю.

Психологічна допомога

Національна програма психічного здоров'я та психосоціальної підтримки має на меті допомогти громадянам подолати пов'язаний з війною стрес і наслідки пережитих травматичних подій, запобігти розвитку психічних розладів.

Кожен бажаючий з України може зателефонувати за номером 0-800-100-102 (дзвінки безплатні), щодня з 10:00 до 20:00, адміністратор лінії прийме дзвінок, визначить зручний для вас формат роботи (аудіо чи відео) і направить на вільного психолога на лінії.

Також в Україні працюють і інші гарячі лінії. Ось деякі з них (цей перелік центрів надання психологічної допомоги - не вичерпний):

1551 - контактний центр Києва, який влітку почав надавати психологічну допомогу людям з посттравматичним стресовим розладом;

- контактний центр Києва, який влітку почав надавати психологічну допомогу людям з посттравматичним стресовим розладом; 5522 - кризове консультування від Всеукраїнського call-центру "Варто жити";

- кризове консультування від Всеукраїнського call-центру "Варто жити"; 7333 - Національна професійна лінія з питань профілактики самогубств та підтримки психічного здоров'я "Lifeline Ukraine";

Кваліфіковану допомогу за американськими стандартами надають також:

у Центрі психологічного консультування та травмотерапії Open Doors;

в організації UA Mental Help;

на платформі "Розкажи мені";

а також можна скористатися Telegram-ботом "Друг".

Медична допомога

Отримати медичну допомогу внутрішні переселенці можуть в будь-якому медичному закладі України. У разі невідкладного стану або планової вакцинації можуть звертатися до сімейних лікарів без декларації.

Для ВПО в аптеках продовжує працювати програма "Доступні ліки". Всі препарати за рецептом для людей, які потребують постійного лікування, можна отримати в будь-якій аптеці безплатно. При цьому якщо вони перевищують визначену державою ціну, потрібно буде зробити невелику доплату.

Гуманітарна допомога

Отримати продукти харчування, лікарські препарати, одяг, засоби гігієни та інше громадяни, яким довелося покинути свої оселі, можуть в територіальних центрах обслуговування за місцем знаходження. Переселенцям при цьому попередньо потрібно отримати статус ВПО.

Крім таких центрів в населених пунктах також працюють всілякі волонтерські організації та фонди, які доставляють і поширюють гуманітарні вантажі на місцях (наприклад: Міжнародний благодійний фонд "Карітас України", Товариство Червоного Хреста України, ООН, Міжнародний фонд "Відродження").

Ті, хто потребує допомоги з житлом, можуть скористатися ініціативою "Прихисток", що є загальнодержавним проектом.

Також для організації гуманітарної допомоги створена офіційна платформа для об'єднання волонтерських та державних ініціатив з гуманітарної допомоги під час війни "СпівДія".

Схожі інструменти створюють і бізнеси.

Зокрема, на сайті безкоштовних оголошень OLX Україна з'явилася категорія "Допомога", де користувачі можуть без жодних плат розмістити необмежену кількість оголошень про допомогу, яку вони готові надати - а ті, хто її шукає, повідомити про свої потреби.

Платформа об'єднує мільйони людей, і щомісяця нею користується 22 мільйони українців. У зв'язку з цим сервіс вирішив створити нову категорію, завдяки якій відвідувачі можуть не тільки знайти потрібний товар чи послугу, але і допомогти один одному. Йдеться про будь-який вид допомоги: від речей першої потреби та їжі до прихистку та працевлаштування.

Категорію на ресурсі створили на початку березня, і за цей час українці вже понад 350 тисяч разів відгукнулися на оголошення в ній.

"Якщо говорити про напрямки, то на початку війни найбільш актуальною була допомога з житлом або транспортом. 70% користувачів розміщували оголошення саме в цих категоріях. Ці сфери залишаються актуальними і зараз, проте кількість тих, хто потребує такої допомоги зменшилась", - розповів керівник департаменту маркетингу OLX в Україні та Центральній Азії Олексій Ломоносов.

При цьому влітку зросли потреби українців в інших сферах. Так, пояснив він, кількість відгуків на оголошення про товари для дітей у липні була вищою на 133%, ніж у березні. Одяг і взуття стали шукати на 109% частіше, а ліки та гігієнічні товари - на 41%.

"Загалом, за весь час існування категорії "Допомога" ми підрахували, що користувачів, які потребують допомоги на 24% більше, ніж тих, хто її пропонує. Це означає, що майже через пів року з початку війни українці продовжують потребувати допомоги, а отже й інструментів, які вирішать життєво важливі питання", - звернув увагу Ломоносов.