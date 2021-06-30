Выплаты для безработных в Украине: как изменятся размеры и кто сколько получит

Так, на повышение выплат могут рассчитывать около 15% официальных безработных.

Как рассказала Бондини, проблем с повышенными выплатами не будет больше, чем они есть сейчас, потому что увеличение прожиточного минимума заложено в госбюджет.

Также она добавила, что согласно закону, максимальный размер пособия по безработице должен составлять не более 4 прожиточных минимумов.

"Итак, если он вырос, то максимально помощь выросла, и люди будут получать именно то, что им положено", - пояснила она.

Кто получает максимальную помощь

По словам Бондини максимальную помощь в Украине на сегодня получают не более 15% официальных безработных.

Кроме того, минимальную помощь получает каждый пятый. Соответственно это примерно 20-25% - это 1000-1800 грн. Я подытожила Инна, 1000 грн выплачивают для незастрахованных лиц, а 1800 грн - для застрахованных.

Кому оказывается пособие по безработице?

Безработный - лицо в возрасте от 15 до 70 лет, которая из-за отсутствия работы не имеет заработка или других предусмотренных законодательством доходов как источника существования, готова и способна приступить к работе.

Статус безработного может приобрести:

лицо трудоспособного возраста до назначения пенсии (в частности на льготных условиях или за выслугу лет), которая из-за отсутствия работы не имеет заработка, готова и способна приступить к работе;

до назначения пенсии (в частности на льготных условиях или за выслугу лет), которая из-за отсутствия работы не имеет заработка, готова и способна приступить к работе; лицо с инвалидностью, которая не достигла установленного статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" пенсионного возраста и получает пенсию по инвалидности или социальную помощь;

которая не достигла установленного статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" пенсионного возраста и получает пенсию по инвалидности или социальную помощь; лицо, младшая 16-летнего возраста, которая работала и была уволена в связи с изменениями в организации производства и труда.

Статус безработного предоставляется этим лицам по их личному заявлению в случае отсутствия подходящей работы с первого дня регистрации в территориальных органах центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции (центр занятости).