Вынуждены терпеть: в киевской маршрутке пассажирам приходится открывать зонты (фото)

В Киеве жалуются на ужасные условия в маршрутках
В Киеве пассажиры пожаловались на неподобающие условия в одной из маршруток из-за протекающей крыши. Так, людям приходится ехать в транспорте с открытым зонтом, если на улице идет дождь. Об этом 29 ноября передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook, публикуя соответствующее фото.
Чудо-сервис заметили в маршрутном автобусе №497К сообщением Академгородок - Беличи.
На кадре показан пассажир, который сидит на месте под люком, с открытым зонтиком в руках.
"В некоторых маршрутках настолько все плохо, что во время любых осадков необходимо ездить с открытой зонтиком всередине", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на жалобы о "течи на борту" водитель маршрутки развел руками: мол, "он только водитель и уже давно говорил руководству".
"А потому люди просто вынуждены терпеть этот сервис", - резюмируется в посте.
В Киеве в маршрутке пассажиры ездят с открытым зонтом, потому что протекает крыша (Фото: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети возмущаются такими условиями в маршрутке и рассказывают о похожих проблемах на других рейсах, вплоть до дырки в полу в салоне автобуса.
В Киеве в маршрутке пассажиры ездят с открытым зонтом, потому что протекает крыша (Скрин комментариев: facebook.com/KyivOperativ)