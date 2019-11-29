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Вынуждены терпеть: в киевской маршрутке пассажирам приходится открывать зонты (фото)

STYLERЖизнь    29.11.2019 - 16:14
Вынуждены терпеть: в киевской маршрутке пассажирам приходится открывать зонты (фото)
В Киеве в маршрутке пассажиры открывают зонты (Фото: коллаж РБК-Украина)

В Киеве жалуются на ужасные условия в маршрутках

В Киеве пассажиры пожаловались на неподобающие условия в одной из маршруток из-за протекающей крыши. Так, людям приходится ехать в транспорте с открытым зонтом, если на улице идет дождь. Об этом 29 ноября передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook, публикуя соответствующее фото.

Чудо-сервис заметили в маршрутном автобусе №497К сообщением Академгородок - Беличи.

На кадре показан пассажир, который сидит на месте под люком, с открытым зонтиком в руках.

"В некоторых маршрутках настолько все плохо, что во время любых осадков необходимо ездить с открытой зонтиком всередине", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на жалобы о "течи на борту" водитель маршрутки развел руками: мол, "он только водитель и уже давно говорил руководству".

"А потому люди просто вынуждены терпеть этот сервис", - резюмируется в посте.

Вынуждены терпеть: в киевской маршрутке пассажирам приходится открывать зонты (фото)

В Киеве в маршрутке пассажиры ездят с открытым зонтом, потому что протекает крыша (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети возмущаются такими условиями в маршрутке и рассказывают о похожих проблемах на других рейсах, вплоть до дырки в полу в салоне автобуса.

  • А вы знаете, какое количество чиновников кормится от маршрутных перевозок?! Попробуйте им пожаловаться, вам покажут, куда пойти и как ехать! Но конечно водитель, от которого ничего не зависит, ближе...
  • В данном случае следует обращаться к перевозчику.
  • В 457 несколько лет назад дырка в полу была, когда въезжал в лужу, внутри всех накрывало волной. Смешно, но не очень, на самом деле;
  • Водитель действительно - только водитель.
  • Зато кресел для детей не надо;
  • На 720 такая же фи*ня...

Вынуждены терпеть: в киевской маршрутке пассажирам приходится открывать зонты (фото)

Вынуждены терпеть: в киевской маршрутке пассажирам приходится открывать зонты (фото)

В Киеве в маршрутке пассажиры ездят с открытым зонтом, потому что протекает крыша (Скрин комментариев: facebook.com/KyivOperativ)

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