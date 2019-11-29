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Змушені терпіти: у київській маршрутці пасажирам доводиться відкривати парасольки (фото)

STYLERЖиття    29.11.2019 - 16:14
Змушені терпіти: у київській маршрутці пасажирам доводиться відкривати парасольки (фото)
У Києві в маршрутці пасажири відкривають парасольки (Фото: колаж РБК-Україна)

У Києві скаржаться на жахливі умови в маршрутках

В Києві пасажири поскаржилися на неналежні умови в одній з маршруток через протікання даху. Так, людям доводиться їхати в транспорті з відкритою парасолькою, якщо на вулиці йде дощ. Про це 29 листопада повідомляє "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook, публікуючи відповідне фото.

Чудо-сервіс помітили в маршрутному автобусі №497К сполученням Академмістечко - Біличі.

На кадрі показаний пасажир, який сидить на місці під люком, з відкритою парасолькою в руках.

"У деяких маршрутках настільки все погано, що під час будь-яких опадів необхідно їздити з відкритою парасолькою всередині", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на скарги про "протікання на борту" водій маршрутки розвів руками: мовляв, "він тільки водій і вже давно говорив керівництву".

"А тому люди просто змушені терпіти цей сервіс", - резюмується в повідомленні.

Змушені терпіти: у київській маршрутці пасажирам доводиться відкривати парасольки (фото)

У Києві в маршрутці пасажири їздять з відкритим парасолькою, бо протікає дах (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі обурюються такими умовами в маршрутці та розповідають про схожі проблеми на інших рейсах, аж до дірки в підлозі в салоні автобуса.

  • А ви знаєте, яка кількість чиновників годується від маршрутних перевезень?! Спробуйте їм поскаржитися, вам покажуть, куди піти і як їхати! Але звичайно водій, від якого нічого не залежить, ближче...
  • В даному випадку слід звертатися до перевізника.
  • 457 кілька років тому дірка в підлозі була, коли в'їжджав у калюжу, всередині всіх накривало хвилею. Смішно, але не дуже, насправді;
  • Водій дійсно - лише водій.
  • Зате крісел для дітей не треба;
  • На 720 така ж фі*ня...

Змушені терпіти: у київській маршрутці пасажирам доводиться відкривати парасольки (фото)

Змушені терпіти: у київській маршрутці пасажирам доводиться відкривати парасольки (фото)

У Києві в маршрутці пасажири їздять з відкритим парасолькою, бо протікає дах (Скрін коментарів: facebook.com/KyivOperativ)

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