Притула поразил историей о наибольшем пожертвование на армию: безумно огромные деньги!

Сергей Притула рассказал о сумме крупнейшего пожертвования на нужды армии от украинки, которая не захотела раскрывать свое имя. Политик и волонтер назвал женщину "пані Наталя", которая "по возрасту чуть младше его мамы".

Бывший шоумен разместил в своем Facebook пост с благодарностью и видео, на котором видны результаты "работы" воинов ВСУ, что борются с врагом благодаря таким людям, как Наталя.

Притула пишет, что после долгой переписки с женщиной, которая хотела сделать пожертвование (сумму тогда он еще не знал), они наконец встретились.

"Пані Наталя" была очень упорной и, в конце концов, в один прекрасный день приехала на съемочную площадку. Пригласил гостью в гримерку, кофе-чай... Наталя оказалась скромной и интересной собеседницей. О возрасте говорить не принято, но, подозреваю, немного младше моей мамы. Львовянка, которая уже достаточно долго живет в столице. Немного рассказала о себе, много узнавала о потребности военных", - пишет Притула.

Под конец разговора "пані Наталя" попросила направить ее пожертвование на какие-то полезные приобретения. Возможно, на нужды снайперов.

"После этого вынула из сумочки и поставила на стол 60 000 долларов. Нет, я не ошибся ни в количестве нулей, ни в валюте. 60 000 долларов!" - не сдержал эмоций Притула.

Он отмечает, что это пожертвование не просто является крупнейшим, которое он получал за годы войны. Оно равно 30% от всех средств, которые были собраны им за весь 2020 год.

"Это еще и лучший ответ всем тем, кто ретранслирует нарративы русской пропаганды о том, что украинцы устали от войны! Я убежден, что за подобным поступком стоит какая-то история. Но я не имел никакого морального права лезть человеку в душу и докапываться, что это за история. Я только еще раз переспросил дрожащим голосом, делает ли она этот поступок сознательно, - пишет Сергей Притула. - Наталя улыбнулась, скорее глазами, чем устами, и сказала, что это ее осознанный и желаемый вклад в борьбу с врагом, и что она счастлива, что может таким образом усилить нашу Армию".

Волонтер добавил, что женщина не захотела раскрывать свою личность, хотя и заслуживает, чтобы страна знала своих героев в лицо.

"Я подключал к выполнению Вашего заказа кучу специалистов и инструкторов. Мы отошли от первоначального плана потратить эти средства на снайпинг и направили их в не менее эффективную сферу. Которая позволит сохранить много жизней украинских воинов! - благодарит Притула. - Благодаря Вам нашим врагам будет прилетать с ночного неба так, что украинская земля будет дрожать и гореть у них под ногами! Где-то так, как изображено на видео, которое любезно смонтировали наши защитники, специально, чтобы визуализировать конечный результат Вашего пожертвования".

Сергей Притула рассказал о рекордном пожертвовании для армии (facebook.com/serhiyprytula)

Притула добавил к пожертвованию Натальи еще 644 560 гривен. Таким образом в декабре помощь армии составила 2 324 560 грн.

"Кроме этого, прошу всех желающих приобщиться к приобретению в этом месяце еще 5 квадрокоптеров. Бюджет 165 000 грн. И, очень хотелось бы, еще до Нового года приобрести одним узкопрофильным специалистам 3 тепловизионных прицела. А это еще плюс-минус 400 тысяч", - обращается к украинцам волонтер.

В общем, с начала года и до сегодня, бывший шоумен помог собрать 7 902 577 грн.

Притула добавил реквизиты, по которым можно помочь украинской армии. С ними можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что на местных выборах Сергей Притула баллотировался в мэры Киева. После проигрыша Виталию Кличко, бывший шоумен рассказал, пойдет ли снова в политику.