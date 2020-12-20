Притула вразив історією про найбільшу пожертву на армію: шалено величезні гроші!

Сергій Притула розповів про суму найбільшої пожертви на потреби армії від українки, яка не захотіла розкривати своє ім'я. Політик і волонтер назвав жінку пані Наталя, яка за віком "трохи молодша за його маму".

Колишній шоумен розмістив у своєму Facebook пост з подякою і відео, на якому видно результати "роботи" воїнів ЗСУ, що борються з ворогом завдяки таким людям, як пані Наталя.

Притула пише, що після довгої переписки з жінкою, яка хотіла зробити пожертву (суму тоді він ще не знав), вони нарешті зустрілися.

"Пані Наталя була дуже наполегливою і, зрештою, в один чудовий день приїхала на знімальний майданчик. Запросив гостю у гримерку, кава-чай... Пані Наталя виявилась скромною та цікавою співрозмовницею. Про вік говорити не прийнято, але, підозрюю, трохи молодша за мою маму. Львів’янка, яка вже достатньо довго живе у столиці. Трохи розказала про себе, багато випитувала про потреби військових", - пише Притула.

Під кінець розмови пані Наталя попросила скерувати її пожертву на якісь корисні придбання. Можливо, на потреби снайперів.

"Після цього вийняла з сумочки і поставила на стіл 60 000 доларів. Ні, я не помилився ні у кількості нулів, ні у валюті. 60 000 доларів!" - не стримав емоцій Притула.

Він зазначає, що ця пожертва не просто є найбільшою, яку він отримував за роки війни. Вона дорівнює 30% від усіх коштів, які було зібрано ним за увесь 2020 рік.

"Це ще й найкраща відповідь усім тим, хто ретранслює наративи російської пропаганди про те, що українці втомились від війни! Я переконаний, що за подібним вчинком стоїть якась історія. Але я не мав жодного морального права лізти людині в душу і докопуватись, що це за історія. Я тільки ще раз перепитав тремтячим голосом, чи пані робить цей вчинок свідомо, - пише Сергій Притула. - Пані Наталя усміхнулась, радше очима, ніж устами, і сказала, що це її свідомий і бажаний вклад у боротьбу з ворогом, і що вона щаслива, що може в такий спосіб підсилити нашу Армію".

Волонтер додав, що жінка не захотіла розкривати свою особу, хоча й заслуговує, аби країна знала своїх героїв у обличчя.

"Я підключав до виконання Вашого замовлення купу фахівців та інструкторів. Ми відійшли від початкового плану витратити ці кошти на снайпінг і скерували їх у не менш ефективну царину. Яка дозволить зберегти багато життів українських воїнів! - дякує Притула. - Завдяки Вам нашим ворогам буде прилітати з нічного неба так, що українська земля буде дрижати і горіти у них під ногами! Десь так, як зображено на відео, яке люб’язно змонтували наші захисники, спеціально, щоб візуалізувати кінцевий результат Вашої пожертви".

Сергій Притула розповів про рекордну пожертву для армії (facebook.com/serhiyprytula)

Притула додав до пожертви пані Наталі ще 644 560 гривень. Таким чином у грудні допомога армії склала 2 324 560 грн.

"Окрім цього, прошу усіх бажаючих долучитися до придбання цього місяця ще 5 квадрокоптерів. Бюджет 165 000 грн. І, дуже хотілося б, ще до Нового року придбати одним вузькопрофільним спеціалістам 3 тепловізійні приціли. А це ще плюс-мінус 400 тисяч", - звертається до українців волонтер.

Загалом, з початку року і до сьогодні, колишній шоумен допоміг зібрати 7 902 577 грн.

Притула додав реквізити, за якими можна допомогти українській армії. З ними можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що на місцевих виборах Сергій Притула балотувався в мери Києва. Після програшу Віталію Кличку, колишній шоумен розповів, чи піде знову в політику.