После вылета с "Танцев со звездами" Илона Гвоздева показала видео из больницы

"Танцы со звездами" лишились одной из пар. Шоу покинули юморист и ведущий Дмитрий Танкович и беременная Илона Гвоздева. В сумме они набрали 29 баллов от судей, а в конце эфира були вынуждены попрощаться с "Танцами" в этом году. После своего вылета из программы танцовщица, которая находится в положении, отправилась в больницу. Как оказалось, это частная клиника "Адонис", где будет рожать Илона.

"Всем доброе утро, пока все мои коллеги и участники готовятся к эфиру, я приехала в роддом на плановый осмотр. Иду на консультацию к врачу. Итак. УЗИ хорошо. Сынок развивается хорошо относительно всех показаний и сроков. Огромное спасибо. Мы растем и ждем замечательного малыша", - рассказала на видео в Instagram-stories Гвоздева.

Илона Гвоздева попала в больницу (Скриншот из видео)

Напомним, что ранее Илона на своей страничке в соцсети поблагодарила всех поклонников, кто за нее болел и переживал.

"Спасибо tanci1plus1 за замечательную профессиональную команду, людей, которые верили в нашу пару и работали с нами. Спасибо @tankovichd, благодаря тебе наши репетиции и танцы были всегда наполнены смехом, позитивом, счастьем, ты словно. Прости, что так вышло, что я не смогла вывести тебя в следующий эфир. Это было ярко, коротко, но так волшебно. Спасибо всем нашим поклонникам и друзьям, которые переживали и поддерживали нашу пару, верили в нас и говорили теплые слова. Так приятно быть для многих женщин и девушек мотиватором и примером", - написала Илона в Instagram.

Как мы ранее писали, в воскресном эфире, больше всего баллов (37 из 40) набрала Надежда Мейхер в паре с Кириллом Васюком, а также Санта Димопулос и Макс Леонов.