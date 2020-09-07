Після вильоту з "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова показала відео з лікарні

"Танці з зірками" позбулися однієї з пар. Шоу залишили гуморист і ведучий Дмитро Танкович і вагітна Ілона Гвоздьова. В сумі вони набрали 29 балів від суддів, а в кінці ефіру були змушені попрощатися з "Танцями" в цьому році. Після свого вильоту з програми танцівниця, яка знаходиться в положенні, відправилася в лікарню. Як виявилося, це приватна клініка "Адоніс", де буде народжувати Ілона.

"Всім доброго ранку, поки всі мої колеги та учасники готуються до ефіру, я приїхала в пологовий будинок на плановий огляд. Йду на консультацію до лікаря. Отже. УЗД добре. Синок розвивається добре щодо всіх показань і строків. Величезне спасибі. Ми ростемо і чекаємо чудового малюка", - розповіла на відео в Instagram-stories Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова потрапила в лікарню (Скріншот з відео)

Нагадаємо, що раніше Ілона на своїй сторінці в соцмережі подякувала всім шанувальникам, хто за неї вболівав.

"Спасибі tanci1plus1 за чудову професійну команду, людей, які вірили в нашу пару і працювали з нами. Спасибі @tankovichd, завдяки тобі наші репетиції і танці були завжди наповнені сміхом, позитивом, щастям, ти немов. Прости, що так вийшло, що я не змогла вивести тебе в наступний ефір. Це було яскраво, коротко, але так чарівно. Спасибі всім нашим прихильникам та друзям, які переживали та підтримували нашу пару, вірили в нас і говорили теплі слова. Так приємно бути для багатьох жінок і дівчат мотиватором і прикладом", - написала Ілона в Instagram.

Як ми раніше писали, в недільному ефірі, найбільше балів (37 з 40) набрала Надія Мейхер в парі з Кирилом Васюком, а також Санта Дімопулос і Макс Леонов.