Танцы со звездами 2020: украинцы в гневе из-за вылета беременной Гвоздевой

Танцы со звездами 6 сентября завершились вылетом первой пары - Илоны Гвоздевой и Дмитрия Танковича
Танцы со звездами во втором эфире 6 сентября показали настоящий драйв фантастическими постановками и разочаровали первым расставанием. Шоу покинула пара юмориста и ведущего Дмитрия Танковича и беременной Илоны Гвоздевой.
Несмотря на то, что зал скандировал "Браво" - судьи были не в восторге. Игорь Ласточкин много шутил по поводу танца, а Влад Яма напомнил Танковичу о животике, который растет в унисон с животиком Илоны. Екатерина Кухар раскритиковала плечи Танковича.
В сумме они набрали 29 баллов от судей, а в конце эфира були вынуждены попрощаться с Танцами в этом году. В зону риска попали также холостяк Сергей Мельник с партнершей Аделиной Дели.
Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева с фокстротом на Танцах со звездами (видео: YouTube/Танці з зірками)
Отметим, что украинцы в сети разошлись во мнениях. Многие поддержали Илону и Диму. Первую - за отвагу, а второго за то, что вылетел из-за беременности танцовщицы. Но немало нашлись и таких поклонников шоу, кто нашел их танцы отвратительными. Кто-то назвал выбор партнерши "подставой" для Дмитрия Танковича.
Напомним, что в воскресном эфире, больше всего баллов (37 из 40) набрала Надежда Мейхер в паре с Кириллом Васюком, а также Санта Димопулос и Макс Леонов.
Ранее мы писали, как изменилась Надежда Мейхер на Танцах со звездами, которая участвовала в шоу в 2006 и теперь танцует в 2020-м году.