Танцы со звездами 2020: украинцы в гневе из-за вылета беременной Гвоздевой

Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева на Танцах со звездами (фото: 1plus1.ua)

Танцы со звездами 6 сентября завершились вылетом первой пары - Илоны Гвоздевой и Дмитрия Танковича

Танцы со звездами во втором эфире 6 сентября показали настоящий драйв фантастическими постановками и разочаровали первым расставанием. Шоу покинула пара юмориста и ведущего Дмитрия Танковича и беременной Илоны Гвоздевой.

Несмотря на то, что зал скандировал "Браво" - судьи были не в восторге. Игорь Ласточкин много шутил по поводу танца, а Влад Яма напомнил Танковичу о животике, который растет в унисон с животиком Илоны. Екатерина Кухар раскритиковала плечи Танковича.

В сумме они набрали 29 баллов от судей, а в конце эфира були вынуждены попрощаться с Танцами в этом году. В зону риска попали также холостяк Сергей Мельник с партнершей Аделиной Дели.

Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева с фокстротом на Танцах со звездами (видео: YouTube/Танці з зірками)

Отметим, что украинцы в сети разошлись во мнениях. Многие поддержали Илону и Диму. Первую - за отвагу, а второго за то, что вылетел из-за беременности танцовщицы. Но немало нашлись и таких поклонников шоу, кто нашел их танцы отвратительными. Кто-то назвал выбор партнерши "подставой" для Дмитрия Танковича.

"Смотрю я на Илону и боюсь, чтобы малыш не выпал из нее,

Они так мило смотрятся оба с животиками,

У нас что нет танцовщиц? Зачем взяли беременную, толстую, которая не может делать резких движений даже! Это подстава для Танковича, очень его жаль,

Просто интересно, Илона ты понимаешь, что Танкович вылетел из-за тебя (не как партнерши)? Здоровья тебе и малышу!

Вместо танца, смотришь на живот... нельзя было платье бальное сделать, а не обтягивающее?

Было предсказуемо, что их выгонят быстро из-за беременности Гвоздевой, но Дима молодец, старался как мог все равно

Ребята, вы крутые! Очень жаль, что так быстро вылетели.

Считаю, что их пара ушла заслуженно, Дима танцует слабовато, ну а Илоне надо бы поберечь себя", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, что в воскресном эфире, больше всего баллов (37 из 40) набрала Надежда Мейхер в паре с Кириллом Васюком, а также Санта Димопулос и Макс Леонов.

Ранее мы писали, как изменилась Надежда Мейхер на Танцах со звездами, которая участвовала в шоу в 2006 и теперь танцует в 2020-м году.