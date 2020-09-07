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Танцы со звездами 2020: украинцы в гневе из-за вылета беременной Гвоздевой

Понедельник 07 сентября 2020 07:46
Танцы со звездами 2020: украинцы в гневе из-за вылета беременной Гвоздевой
Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева на Танцах со звездами (фото: 1plus1.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Танцы со звездами 6 сентября завершились вылетом первой пары - Илоны Гвоздевой и Дмитрия Танковича

Танцы со звездами во втором эфире 6 сентября показали настоящий драйв фантастическими постановками и разочаровали первым расставанием. Шоу покинула пара юмориста и ведущего Дмитрия Танковича и беременной Илоны Гвоздевой.

Несмотря на то, что зал скандировал "Браво" - судьи были не в восторге. Игорь Ласточкин много шутил по поводу танца, а Влад Яма напомнил Танковичу о животике, который растет в унисон с животиком Илоны. Екатерина Кухар раскритиковала плечи Танковича.

В сумме они набрали 29 баллов от судей, а в конце эфира були вынуждены попрощаться с Танцами в этом году. В зону риска попали также холостяк Сергей Мельник с партнершей Аделиной Дели.

Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева с фокстротом на Танцах со звездами (видео: YouTube/Танці з зірками)

Отметим, что украинцы в сети разошлись во мнениях. Многие поддержали Илону и Диму. Первую - за отвагу, а второго за то, что вылетел из-за беременности танцовщицы. Но немало нашлись и таких поклонников шоу, кто нашел их танцы отвратительными. Кто-то назвал выбор партнерши "подставой" для Дмитрия Танковича.

  • "Смотрю я на Илону и боюсь, чтобы малыш не выпал из нее,
  • Они так мило смотрятся оба с животиками,
  • У нас что нет танцовщиц? Зачем взяли беременную, толстую, которая не может делать резких движений даже! Это подстава для Танковича, очень его жаль,
  • Просто интересно, Илона ты понимаешь, что Танкович вылетел из-за тебя (не как партнерши)? Здоровья тебе и малышу!
  • Вместо танца, смотришь на живот... нельзя было платье бальное сделать, а не обтягивающее?
  • Было предсказуемо, что их выгонят быстро из-за беременности Гвоздевой, но Дима молодец, старался как мог все равно
  • Ребята, вы крутые! Очень жаль, что так быстро вылетели.
  • Считаю, что их пара ушла заслуженно, Дима танцует слабовато, ну а Илоне надо бы поберечь себя", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, что в воскресном эфире, больше всего баллов (37 из 40) набрала Надежда Мейхер в паре с Кириллом Васюком, а также Санта Димопулос и Макс Леонов.

Ранее мы писали, как изменилась Надежда Мейхер на Танцах со звездами, которая участвовала в шоу в 2006 и теперь танцует в 2020-м году.

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