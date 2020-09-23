Як вилікувати нежить без аптечних засобів: є в кожному будинку

Як вилікувати нежить вдома (фото: freepic.com)

В домашніх умовах можна самому зробити засіб від нежиті

Настала осінь, а з нею і сезон застуд і вірусів. Дуже неприємно усвідомлювати, що ти захворів, коли тіло морозить, а з носа рікою течуть соплі. Для того щоб швидко вилікувати нежить, необов'язково бігти в аптеку і купувати там дорогі краплі та спреї для носа. Ви можете зробити вдома прекрасний засіб, що ефективно допомагає при закладеності носа. Це сольовий розчин.

Як приготувати сольовий розчин при нежиті

візьміть 200-250 мл теплої води

розчиніть в ній 1 ч. л. очищеної столової солі

додайте 1 ч. л. харчової соди

Слабо концентрованими рідинами можна полоскати горло, промивати ніс при нежиті та гаймориті, робити примочки від набряків. Сольовий розчин полегшить дихання і служить чудовим дезинфікуючим засобом від хвороботворних бактерій.

Завдяки промиванню сольовим розчином зменшується запальний процес і набряк слизової, і в результаті нормалізується дихання через ніс.

Як правильно промити ніс

Промивання сольовим розчином робляться над раковиною або у іншій зручній ємкості.

Перед початком добре висморкайтесь.

Розчин набирається у шприц (без голки), спринцівка, спеціальний флакон для промивання носа або флакон з-під крапель.

Введіть рідину в одну ніздрю, нахиливши голову вниз, вона повинна витекти через іншу.

Повторіть кілька разів.

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