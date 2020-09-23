Як вилікувати нежить без аптечних засобів: є в кожному будинку

В домашніх умовах можна самому зробити засіб від нежиті
Настала осінь, а з нею і сезон застуд і вірусів. Дуже неприємно усвідомлювати, що ти захворів, коли тіло морозить, а з носа рікою течуть соплі. Для того щоб швидко вилікувати нежить, необов'язково бігти в аптеку і купувати там дорогі краплі та спреї для носа. Ви можете зробити вдома прекрасний засіб, що ефективно допомагає при закладеності носа. Це сольовий розчин.
Слабо концентрованими рідинами можна полоскати горло, промивати ніс при нежиті та гаймориті, робити примочки від набряків. Сольовий розчин полегшить дихання і служить чудовим дезинфікуючим засобом від хвороботворних бактерій.
Завдяки промиванню сольовим розчином зменшується запальний процес і набряк слизової, і в результаті нормалізується дихання через ніс.
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