Выкручивайся, как хочешь: ПриватБанк угодил в скандал из-за снижения кредитных лимитов

ПриватБанк попал в новый скандал из-за снижения кредитных лимитов без предупреждения клиентов. Люди стали жаловаться также, что сотрудники финансового учреждения не смогли им внятно объяснить причину подобного решения.

Некоторые украинцы также высказывают намерение прекратить пользоваться услугами банка. Об этом передает Минфин.

"На ровном месте срезали кредитный лимит. Просто взяли и срезали. Никогда не было просрочек в выплатах. Клиент банка более 10 лет. И тут на тебе. Это счастье, что не успел сделать покупку по оплате частями. Было бы вообще весело. Буду искать другой банк", - говорится в публикации.

В ответ на претензию оператор ПриватБанка сообщил, что кредитный лимит устанавливается и может быть пересмотрен банком на основе многих факторов.

"Действительно, хорошая кредитная история и отсутствие просрочек учитываются, но это не единственные факторы, на основании которых принимается окончательное решение", - сказано в сообщении. Также добавляется, что при продолжении пользования услугами и продуктами банка клиент "увеличивает шансы на повышение лимита в будущем".

После этого мужчина также посетовал на то, что "получается что планировать ничего нельзя. Ты планируешь одно, исходя из текущих условий, а банк эти условия меняет на раз. А ты выкручивайся, как хочешь".

Фото: скрин minfin.com.ua

О снижении кредитного лимита рассказал также и другой клиент ПриватБанка, пишет Tehnofan. Он пожаловался, что на карточке на счету после этого даже остался минус.

"И это при том, что открытый счет с оборотом более миллиона в год. Что вы себе думаете при таком отношении, я не долго буду вашим клиентом!", - возмущается клиент.

В ответ оператор банка написал, что кредитный лимит устанавливается для каждого клиента индивидуально, и что его рассчитывают "с помощью сложной математической модели", которая включает в себя сотни факторов.

Фото: скрин tehnofan.com.ua

Ранее сообщалось, что была раскрыта новая схема аферистов, когда мошенники прикрывались ПриватБанком.

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