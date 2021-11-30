Выкидыши от касания к вакцинированным, эпидемии нет, "антивакс" Билл Гейтс: развеяны новые мифы

Миф: Вакцинированные могут передавать вирус через кожу и приводить к выкидышам, - Pfizer

В соцсетях разгоняют информацию о том, что в официальных документах компании Pfizer якобы есть подтверждение возможности выкидыша даже в результате контакта с кожей вакцинированных.

Что на самом деле: В клинических испытаниях Pfizer нет никаких данных о подтвержденных случаях выкидышей вследствие контакта с кожей вакцинированного человека. В исследовании говорится лишь о том, что следует сообщать о случаях, когда беременная женщина контактировала с исследуемым препаратом через кожу или вдыхание. Такая регистрация контактов является стандартной международной практикой клинических испытаний и не свидетельствует о рисках вакцинации для беременных женщин.

Миф: Минздрав не подтвердил эпидемию коронавируса

В сетях некоторые пользователи заявляют, что ни эпидемии, ни пандемии, ни карантина нет, и это якобы подтвердили в Минздраве Украины. В качестве доказательства приводится ответ Центра на запрос, в котором говорится: "за период с 01.03.2020 по 01.08.2021 эпидемий на территории Украины не зарегистрировано".

Что на самом деле: Как пояснили в Центре общественного здоровья Минздрава в комментарии для StopFake - это лишь особенность использования терминов, ведь в нормативно-правовых актах используется не термин "эпидемия", а "медико-биологическая чрезвычайная ситуация природного характера государственного уровня". Поэтому на запрос о предоставлении списка эпидемий с устанавливающими их документами был дан именно такой ответ.

Миф: Более 75 спортсменов внезапно умерли или серьезно заболели после вакцинации от COVID-19

Распространяется информация, что за последние 5 месяцев более 75 спортсменов внезапно умерли или серьезно заболели из-за "генной вакцинации" от коронавируса. И в данном утверждении ссылаются на статью немецкого новостного агентства Report 24. К публикации добавляется список спортсменов, якобы доказывающий, что в последнее время среди них участились случаи остановки сердца.

Что на самом деле: Нет доказательств того, что все те спортсмены были вакцинированы от COVID-19. Список из 75 спортсменов был составлен произвольно и включает как сердечные приступы у пожилых тренеров, так и случаи внезапной остановки сердца у младших спортсменов (в том числе и из-за наследственных причин). Несмотря на распространенные утверждения, рост количества сердечных приступов в спорте за "последние 5 месяцев" не был зарегистрирован.

Миф: Билл Гейтс признал неэффективность вакцин от COVID-19

В очередной раз предприниматель и филантроп Билл Гейтс, фигурант множества теорий сговора, стал главным героем антивакцинаторских дезинформационных публикаций. Так, в сети пишут, что Гейтс "наконец-то признал": вакцинация от коронавируса якобы "не работает". "Эксперимент в условиях "перезагрузки" над испытуемой группой продолжается!" - резюмируется в таких постах.

Что на самом деле: Отрывок интервью с Биллом Гейтсом, в котором он размышляет о пандемии, просто вырван из контекста. Бизнесмен не говорил о том, что вакцины от COVID-19 "неэффективны" или "не работают". Напротив, он отметил, что препараты от коронавируса помогают избежать инфицирования и защитить свое здоровье. При этом Гейтс отметил, что вакцины не блокируют распространение вируса, а замедляют его веральность.

Миф: В Германии врач покончил с собой из-за "лжи о вакцинации"

И в соцсетях, и в некоторых СМИ начали распространять информацию о том, что глава клиники в Хемнице в Германии Томас Йенджес покончил с собой якобы из-за "лжи о вакцинации", а свои соображения по поводу вакцинации от COVID-19 он якобы оставил в предсмертной записке.

Что на самом деле: Доктор Томас Йенджес действительно умер. Но нет доказательств того, что его предсмертная записка существует: это не подтвердили ни управление здравоохранения Германии, ни полиция, ни мэр Хемница.