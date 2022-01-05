Вы выиграли 400 тысяч: как работает свежая мошенническая схема в Украине

В Украине в последнее время процветает новая мошенническая схема, направленная на выдуривание денег у доверчивых людей.

Как работают аферисты и почему не следует вестись на обещание легких денег - читайте в материале Styler ниже.

"Вы выиграли 400 тысяч" - фейк

Итак. На днях журналисту Styler позвонили по киевскому номеру 0444559265. Робот сообщил что-то вроде "вас выбрали для получения выигрыша 400 тысяч гривен".

Чтобы узнать детали получения этих сумасшедших денег, нужно было нажать "1" и дождаться соединения с оператором. Что журналист и сделал.

Далее женский голос в трубке начинает выспрашивать данные: фамилию, имя, место жительства и т.д. При этом, оператор call-центра не спрашивает данные банковской карты - и это настораживает, ведь не сразу становится понятно, где именно "развод".

"Я представился Пантелеймоном Александровичем Кулишем из села Оленивка. Заставил оператора перечислить все области, где находятся села с таким же названием. Время от времени делал вид, что не слышу ее. Было слышно, что она нервничает. Но все же продолжала выспрашивать информацию. Озвученные мной ФИО ее, к слову, совсем не смутили. Это может свидетельствовать и об эрудиции оператора", - говорит журналист-потенциальная жертва мошенников.

После этого диалога оператор пообещал передать информацию коллегам для дальнейшего оформления "выигрыша".

Через несколько дней - звонок с похожего номера. Но последние цифры отличались: 0444559244.

На этот раз голос работа сказал, что "вам поступил перевод в сумме 400 тысяч гривен от Надежды Андреевной".

Но оператор сразу же (по нажатию той же "единички") обратилась к нашему журналисту по имени - Пантелеймон Александрович…

"Вы получили перевод в 400 тысяч гривен. Но, для того чтобы получить деньги, вы должны приобрести товар из одной из трех категорий: спорт, здоровье или садоводство", - сказал голос на другом конце.

Ради такого "выгодного предложения" стоило рискнуть.

"Я согласился. Выбрал товары из категории "здоровье" (в набор входят какие-то капли от насморка, противовирусные таблетки и еще что-то незначительное). Назвал ближайшее отделение "Новой почты". Оператор сказала, что я должен забрать посылку, заплатить за нее "1100 гривен и потом мне расскажут, как получить мои законные 400 тысяч", - говорит журналист Styler.

На вопрос, можно ли сначала получить "выигрыш" и уже из него купить противовирусные пилюли - ответ был отрицательным.

А вот в том, что это не какой-нибудь развод, оператор прямо клялась, ведь "их фирма "Имидж Клуб" на рынке уже 10 лет и никогда не обманывала людей".

Конечно, если не считать обманом то, что телефонный номер 0444559265, с которого выспрашивали информацию, зарегистрирован на ЧП ВЛАСТЕЛИН-01, якобы находящемся в Киеве по улице Волынская, 53.

Фото: скрин google.com/maps

Что такое ВЛАСТЕЛИН-01?

Это предприятие по данным разных справочных сайтов занимается то ли "изготовлением и установкой сантехнических кабин и писсуарных перегородок" или "оказанием услуг по металлообработке и ремонту токарных, фрезерных, сверлильных станков, прессов, гильотин" и так далее.

А номер, с которого звонят мошенники, закреплен за внешнеэкономическим отделом предприятия.

И именно на этот номер - 044 4559265 - можно найти наибольшее количество жалоб на сайтах для отзывов.

Фото: скрин callfilter.app

Интересно еще и то, что название этого ЧП у многих ассоциируется с одной из крупнейших финансовых пирамид - "Властелина".

Справка: российская финансовая пирамида, которая действовала с 1992 до 1994 годы, организованная Валентиной Ивановной Соловьевой. Согласно официальным данным, от действий мошенницы пострадали 16 597 человек, а общая сумма, которую выманили, составляет более 100 миллионов долларов.

После громкого судебного процесса (1996-1999 годы) и отбытия наказания - 7 лет с конфискацией имущества - Соловьева вернулась к "предпринимательству" и организовала компанию "Интерлайн" и "Российский купеческий фонд", занималась уже темой авто. Снова загремела в тюрьму уже в 2005-м.

Совпадение?..

Что известно про "Имидж Клуб"

Теперь стоит сказать несколько слов и о следующих посредниках, которые обещают непосредственно 400 тысяч гривен за покупку их товаров.

Компания "Имидж Клуб" в Украине работает уже полтора десятка лет, и ее сайт пестрит сообщениями о розыгрышах и выигрышах в размере целых 380 тысяч гривен, которые, как сообщается, проводятся каждые два месяца, и так далее. Хотя на ресурсе можно увидеть несколько "рекламных" сюжетов от ряда СМИ, а также фото и видео счастливых граждан с подарочными сертификатами... сама фирма о себе толком ничего не рассказывает, зато активно просят юзеров давать свои данные (имя и фамилию, электронка, телефон, год рождения).

Фото: скрин imageclub.com.ua

Как работает схема

Принцип работы следующий: людям звонят, рассылают сообщения и СМС-ки представители сети фирм, сулят много-много денег, навязывая покупку своего товара, который на самом деле можно приобрести в разы дешевле.

Как рассказал Styler один из бывших работников компании в Киеве, раньше они публиковались во всевозможных популярных журналах (часто - женских с советами о кухне, доме, сканвордах), в региональных изданиях, причем по всей Украине, а еще работали на Казахстан.

Еще один персонаж, который активно использовали - "ясновидящая и телепат Мария Дюваль", которая "терроризировала" и киевских пенсионеров телефонными звонками, и жителей других стран...

Фото: скриншот с публикацией из газеты

В оборот аферистов также брался "календарный калькулятор" - предлагалось посчитать свою дату рождения, умножить, и если номер совпал - ты "выиграл".

"Конечно, выигрывали все. Затем человек звонит на колл-центр, раньше был огромный штат - около 100 сотрудников только колл-центра. Команда дизайнеров, команда товароведов, финансисты, СЕО. Там все очень мощно - серьезная машина...

Затем человеку, назвавшему свой адрес приходит письмо, что он в шаге от выигрыша с каталогом с тем непотребом, который продавали с 10-кратной наценкой. Мол, чтобы получить приз, закажи. Человек заказывает, реально получает товар, а внутри новый каталог со словами: "Вы вот-вот выиграли, но нужно сделать заказ (минимальная сумма какая-то)...

Адрес, на который регистрировался ФОП, конечно подставной, а реальный адрес не знал никто. Но бывало, что узнавали. Были случаи, когда бабушки под дверь приходили - плакали, просили вернуть деньги...

При этом иногда даже публиковали в журналах, газетах список выигравших, отзывы, фото людей. Но это на самом деле были покойники..." - рассказал нам экс-работник фирмы.

Одним словом, не ведитесь на подобные предложения и в идеале заблокируйте номера, с которых вам звонят по телефону такие мошенники, обещающие вам 400 тысяч. Даже если предложат миллион - все равно не ведитесь.