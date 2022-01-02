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Будьте бдительны: мошенники снимают деньги с карт при помощи "новой услуги" от Новой почты

Новина українською →
Воскресенье 02 января 2022 22:16
Будьте бдительны: мошенники снимают деньги с карт при помощи "новой услуги" от Новой почты Коллаж РБК-Украина: мошенники создали фейковый сайт "Новой почты" для новой схемы обмана
Автор: Владимир Костырин

В Украине мошенники в интернете выманивают данные банковских карточек у своих жертв, которых выискивают на сайтах бесплатных объявлений, с использованием фейкового сайта почтового оператора "Новая почта".

Как работает новая схема развода, из-за которой можно лишиться всех средств на банковском счете - читайте в материале ниже.

С такими аферистами столкнулся блогер Вадим Фульмахт, который разместил несколько объявлений на OLX с целью продать некоторые вещи. И вот на связь с ним в сети вышли мошенники - якобы покупатели, рассказал киевлянин в своем Facebook.

"В Whatsapp пишет некая Анастасия и говорит, что готова купить товар с помощью новой услуги novapay (типа OLX-доставки, с которой все как раз ок, только якобы от "Новой почты")", - описывает ситуацию Фульмахт.

После этого он получил от мошенников ссылку на "накладную" на псевдо-сайте "Новой Почты", которая выглядела правдоподобно, но блогера насторожил адрес "beautiful-pays.site".

"Разумеется, от меня, в целях безопасности, требуется ввести номер карты и т.п. Я из любопытства ввел номер пустой виртуальной карты с нулевым остатком - нет, пишут, остаток должен быть не меньше, чем сумма продажи", - рассказал он.

Фульмахт с иронией отметил, что у злоумышленников на сайте даже "поддержка" есть, а также выложил в сети скрины с их переписки.

"В общем, будьте бдительны. Ссылка на "накладную": https://novaposhta.beautiful-pays.site/pay/20450260292142", - говорится в публикации.

Будьте бдительны: мошенники снимают деньги с карт при помощи &quot;новой услуги&quot; от Новой почтыБудьте бдительны: мошенники снимают деньги с карт при помощи &quot;новой услуги&quot; от Новой почтыБудьте бдительны: мошенники снимают деньги с карт при помощи &quot;новой услуги&quot; от Новой почтыБудьте бдительны: мошенники снимают деньги с карт при помощи &quot;новой услуги&quot; от Новой почты

Интернет-мошенники выманивают данные банковских карт, используя поддельный сайт "Новой почты" (фото: facebook.com/fulmakht.vadym)

В комментариях к посту пользователи сети приводят рассказы о подобном виде мошенничества, с которым сталкивались на собственном опыте.

Будьте бдительны: мошенники снимают деньги с карт при помощи &quot;новой услуги&quot; от Новой почтыБудьте бдительны: мошенники снимают деньги с карт при помощи &quot;новой услуги&quot; от Новой почтыБудьте бдительны: мошенники снимают деньги с карт при помощи &quot;новой услуги&quot; от Новой почтыБудьте бдительны: мошенники снимают деньги с карт при помощи &quot;новой услуги&quot; от Новой почты

Фото: скрин комментариев facebook.com/fulmakht.vadym

Напомним, недавно всплыли новые подробности о фишинговой атаке на украинцев с использованием бренда "Новой почты".

Также мы писали о том, что ранее мошенники от имени "Новой почты" рассылали опасные письма-завлекухи.

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