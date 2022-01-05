Ви виграли 400 тисяч: як працює свіжа шахрайська схема в Україні

В Україні останнім часом процвітає нова шахрайська схема, яка направлена на видурювання грошей у довірливих людей.

Як працюють аферисти та чому не слід вестися на обіцянку легких грошей - читайте у матеріалі Styler нижче.

"Ви виграли 400 тисяч" - фейк

Отож. Днями журналісту Styler зателефонували з київського номера 0444559265. Робот повідомив, щось на кшталт "вас обрали для отримання виграшу 400 тисяч гривень"

Для того, аби дізнатися деталі отримання цих шалених грошей потрібно було натиснути "1" і дочекатися з‘єднання з оператором. Що журналіст і зробив.

Далі жіночий голос у трубці починає випитувати дані: прізвище, ім‘я, місце проживання тощо. При цьому, оператор call-центру не запитує дані банківської карти - і це насторожує, адже не відразу стає зрозуміло, де саме "розвод".

"Я назвався Пантелеймоном Олександровичем Кулішем з села Оленівка. Змусив оператора перелічити усі області, де знаходяться села з такою ж назвою. Час від часу вдавав, що не чую її. Було чутно, що вона нервує. Але все ж продовжувала випитувати інформацію. Озвучені мною ПІБ її, до слова, зовсім не збентежили. Це може свідчити і про ерудицію операторки", - каже журналіст-потенційна жертва шахраїв.

Після цього діалогу оператор пообіцяла передати інформацію колегам для подальшого оформлення "виграшу".

Через кілька днів - дзвінок зі схожого номера. Але останні цифри відрізнялися - 0444559244.

Цього разу голос робота сказав, що "вам надійшов переказ у сумі 400 тисяч гривень від Надії Андріївної".

Але оператор відразу ж (після натискання тієї ж "одинички") звернулася до нашого журналіста за іменем - Пантелеймон Олександрович…

"Ви отримали переказ у 400 тисяч гривень. Але для того, щоб отримати гроші, ви маєте придбати товар з однієї із трьох категорій: спорт, здоров‘я чи садівництво", - сказав голос на іншому кінці.

Заради такої "вигідної пропозиції" варто було ризикнути.

"Я погодився. Обрав товари з категорії "здоров'я" (у набір входять якісь краплі від нежитю, противірусні пігулки і ще щось незначне). Назвав найближче відділення "Нової пошти". Оператор сказала, що я маю забрати посилку, оплатити за неї 1100 гривень і потім мені розкажуть, як отримати мої законні 400 тисяч", - говорить журналіст Styler.

На питання, чи можна спочатку отримати "виграш" і вже з нього купити противірусні пілюлі - відповідь була негативною.

А от у тому, що це не якийсь розвод, оператор прямо клялась, адже "їхня фірма "Імідж Клуб" на ринку вже 10 років і ніколи не обманювала людей".

Звісно, якщо не рахувати обманом те, що телефонний номер 0444559265, з якого випитували інформацію, зареєстрований на ПП ВЛАСТЕЛИН-01, що знаходиться нібито у Києві по вулиці Волинська, 53.

Фото: скрін google.com/maps

Що таке ВЛАСТЕЛИН-01?

Це підприємство за даними різних довідкових сайтів займається чи то "виготовленням й установкою сантехнічних кабін і пісуарних перегородок" чи "наданням послуг з металообробки та ремонту токарних, фрезерних, свердлильних станків, пресів, гільйотин" і так далі.

А номер, з якого телефонують шахраї, закріплений за зовнішньоекономічним відділом підприємства.

І саме на цей номер - 044559265 - можна знайти найбільшу кількість скарг на сайтах для відгуків.

Фото: скрін callfilter.app

Цікаво ще й те, що назва цього ПП у багатьох асоціюється з однією з найбільших фінансових пірамід - "Властелина".

Довідка: російська фінансова піраміда, яка діяла з 1992 до 1994 роки, організована Валентиною Іванівною Соловйовою. Згідно з офіційними даними, від дій шахрайки постраждали 16 597 осіб, а загальна сума, яку виманили, становить понад 100 мільйонів доларів.

Після гучного судового процесу (1996-1999 роки) і відбуття покарання - 7 років з конфіскацією майна - Соловйова повернулася до "підприємництва" і організувала компанію "Інтерлайн" і "Російський купецький фонд", займалася вже темою авто. Знову загриміла у в'язницю вже у 2005-му.

Співпадіння?..

Що відомо про "Імідж Клуб"

Тепер варто сказати кілька слів і про наступних посередників, які обіцяють безпосередньо 400 тисяч гривень за покупку їх товарів.

Компанія "Імідж Клуб" в Україні працює вже півтора десятка років, і її сайт рясніє повідомленнями про розіграші та виграші в розмірі цілих 380 тисяч гривень, які, як повідомляється, проводяться кожні два місяці, і так далі. Хоча на ресурсі можна побачити кілька "рекламних" сюжетів від ряду ЗМІ, а також фото і відео щасливих громадян з подарунковими сертифікатами... сама фірма про себе толком нічого не розповідає, зате активно просять користувачів давати свої дані (ім'я та прізвище, електронка, телефон, рік народження).

Фото: скрін imageclub.com.ua

Як працює схема

Принцип роботи наступний: людям телефонують, розсилають повідомлення і СМС-ки представники мережі фірм, обіцяють багато-багато грошей, нав'язуючи покупку свого товару, який насправді можна придбати в рази дешевше.

Як розповів Styler один з колишніх працівників компанії у Києві, раніше вони публікувалися у всіляких популярних журналах (часто - жіночих з порадами про кухню, будинок, сканворди), в регіональних виданнях, причому по всій Україні, а ще працювали на Казахстан.

Ще один персонаж, який активно використовували - "ясновидиця і телепат Марія Дюваль", яка "тероризувала" і київських пенсіонерів телефонними дзвінками, і жителів інших країн...

Фото: скріншот з публікацією з газети

В обіг аферистів також брався "календарний калькулятор" - пропонувалося порахувати свою дату народження, помножити, і якщо номер збігся - ти "виграв".

"Звичайно, вигравали всі. Потім людина дзвонить на колл-центр, раніше був величезний штат - близько 100 співробітників тільки колл-центру. Команда дизайнерів, команда товарознавців, фінансисти, СЕО. Там все дуже потужно - серйозна машина...

Потім людині, яка назвала свою адресу приходить лист, що вона за крок від виграшу з каталогом з тим непотребом, який продавали з 10-кратною націнкою. Мовляв, щоб отримати приз, замов. Людина замовляє, реально отримує товар, а всередині новий каталог зі словами: "Ви ось-ось виграли, але потрібно зробити замовлення (мінімальна сума якась)...

Адреса, на яку реєструвався ФОП, звичайно підставна, а реальну адресу не знав ніхто. Але бувало, що дізнавалися. Були випадки, коли бабусі під двері приходили - плакали, просили повернути гроші...

При цьому іноді навіть публікували в журналах, газетах список тих, хто виграли, відгуки, фото людей. Але це насправді були небіжчики..." - розповів нам екс-працівник фірми.

Одним словом, не ведіться на подібні пропозиції та в ідеалі заблокуйте номери, з яких вам телефонують такі шахраї, які обіцяють вам 400 тисяч. Навіть якщо запропонують мільйон - все одно не ведіться.