Выходные и все праздники в мае 2021: нас ждет уникальный месяц

Май начнется сразу с четырех выходных дней - с 1 по 4 мая. Затем последует три рабочих дня - 5-7 мая, и снова три выходных - с 8 по 10 мая.

Главные праздники мая

Всего в мае 2021 нас ждет три официальных праздника, которые являются выходными днями:

1 мая - День труда

2 мая - Пасха

9 мая - День победы

Поскольку все три дня выпадают на выходные, эти дни переносятся на начало рабочей недели - 3, 4 и 10 мая.

Всего в мае будет 13 выходных и 18 рабочих дней.

Выходными днями станут: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

Коллаж РБК-Украина: Выходные в мае 2021

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