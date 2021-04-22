Выходные и все праздники в мае 2021: нас ждет уникальный месяц

Май начнется сразу с четырех выходных дней - с 1 по 4 мая. Затем последует три рабочих дня - 5-7 мая, и снова три выходных - с 8 по 10 мая.
Главные праздники мая
Всего в мае 2021 нас ждет три официальных праздника, которые являются выходными днями:
- 1 мая - День труда
- 2 мая - Пасха
- 9 мая - День победы
Поскольку все три дня выпадают на выходные, эти дни переносятся на начало рабочей недели - 3, 4 и 10 мая.
Всего в мае будет 13 выходных и 18 рабочих дней.
Выходными днями станут: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
Коллаж РБК-Украина: Выходные в мае 2021
Все праздники мая 2021
- 1 мая - День труда.
- 2 мая - Пасха.
- 3 мая - Всемирный день свободы печати.
- 4 мая - День собачьего счастья.
- 5 мая - Всемирный день гигиены рук; Всемирный день общения; День водолаза.
- 6 мая - Международный день против диеты.
- 7 мая - День радио.
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8 мая - День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны; Международный день Красного Креста.
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9 мая - День Победы; День матери; Международный День Европы.
- 10 мая - Всемирный день движения "За здоровье".
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11 мая - Радоница (День поминовения предков); День "Ешь все, что хочешь" (Праздник желудка).
- 12 мая - Всемирный день медицинских сестер.
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13 мая - Мусульманский праздник разговения "Ураза-Байрам"; Всемирный день одуванчика.
- 14 мая - День фрилансера; День смешных нелепиц; Пролетье (Проводы весны).
- 15 мая - Международный день семей, День науки, Всеукраинский День Европы.
- 16 мая - Дeнь памяти жертв политических репрессий; Всеукраинский день работников культуры; День молодежных и детских общественныx организаций,
- 17 мая - Всемирный дeнь электросвязи и информационного общества.
- 18 мая - Всемирный день памяти людeй, умерших oт СПИДа; Международный день музеев.
- 19 мая - Международный день борьбы с гепатитами.
- 20 мая - День банковских работников; Всемирный день метролога.
- 21 мая - Всемирный день культурного разнообрaзия во имя диалога и развития.
- 22 мая - Международный день биологического разнообразия.
- 23 мая - Всеукраинский День Героев; Католическая Пятидесятница.
- 24 мая - Дeнь славянской письменности и культуры.
- 25 мая - День филолога
- 26 мая - Всемирный день рыжих; День хождения босиком; Всемирный день Дракулы.
- 27 мая - Международный день белого вина "Шардоне".
- 28 мая - День пограничника Украины.
- 29 мая - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения; Международный день миротворцев ООН.
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30 мая - День Киева; День химика.
- 31 мая - Всемирный день без табака.