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Выходные и все праздники в мае 2021: нас ждет уникальный месяц

Автор: Светлана Мащенко

В мае 2021 украинцев ждет уникальный месяц из-за поздней Пасхи, которую мы отпразднуем 2 мая. Последний месяц весны подарит нам максимальное количество выходных дней, и такого не было давно.

Какие важные праздники мы отметим в мае, сколько будет выходных и рабочих дней - читайте ниже в нашем материале.

Май начнется сразу с четырех выходных дней - с 1 по 4 мая. Затем последует три рабочих дня - 5-7 мая, и снова три выходных - с 8 по 10 мая.

Главные праздники мая

Всего в мае 2021 нас ждет три официальных праздника, которые являются выходными днями:

  • 1 мая - День труда
  • 2 мая - Пасха
  • 9 мая - День победы

Поскольку все три дня выпадают на выходные, эти дни переносятся на начало рабочей недели - 3, 4 и 10 мая.

Всего в мае будет 13 выходных и 18 рабочих дней.

Выходными днями станут: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

Коллаж РБК-Украина: Выходные в мае 2021

Все праздники мая 2021

  • 1 мая - День труда.
  • 2 мая - Пасха.
  • 3 мая - Всемирный день свободы печати.
  • 4 мая - День собачьего счастья.
  • 5 мая - Всемирный день гигиены рук; Всемирный день общения; День водолаза.
  • 6 мая - Международный день против диеты.
  • 7 мая - День радио.
  • 8 мая - День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны; Международный день Красного Креста.
  • 9 мая - День Победы; День матери; Международный День Европы.
  • 10 мая - Всемирный день движения "За здоровье".
  • 11 мая - Радоница (День поминовения предков); День "Ешь все, что хочешь" (Праздник желудка).
  • 12 мая - Всемирный день медицинских сестер.
  • 13 мая - Мусульманский праздник разговения "Ураза-Байрам"; Всемирный день одуванчика.
  • 14 мая - День фрилансера; День смешных нелепиц; Пролетье (Проводы весны).
  • 15 мая - Международный день семей, День науки, Всеукраинский День Европы.
  • 16 мая - Дeнь памяти жертв политических репрессий; Всеукраинский день работников культуры; День молодежных и детских общественныx организаций,
  • 17 мая - Всемирный дeнь электросвязи и информационного общества.
  • 18 мая - Всемирный день памяти людeй, умерших oт СПИДа; Международный день музеев.
  • 19 мая - Международный день борьбы с гепатитами.
  • 20 мая - День банковских работников; Всемирный день метролога.
  • 21 мая - Всемирный день культурного разнообрaзия во имя диалога и развития.
  • 22 мая - Международный день биологического разнообразия.
  • 23 мая - Всеукраинский День Героев; Католическая Пятидесятница.
  • 24 мая - Дeнь славянской письменности и культуры.
  • 25 мая - День филолога
  • 26 мая - Всемирный день рыжих; День хождения босиком; Всемирный день Дракулы.
  • 27 мая - Международный день белого вина "Шардоне".
  • 28 мая - День пограничника Украины.
  • 29 мая - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения; Международный день миротворцев ООН.
  • 30 мая - День Киева; День химика.
  • 31 мая - Всемирный день без табака.

Отметим, что погода на Пасху и майские праздники, согласно предварительному прогнозу, будет не очень теплой.

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