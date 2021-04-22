Вихідні та всі свята в травні 2021: нас чекає унікальний місяць

Травень розпочнеться відразу з чотирьох вихідних днів - з 1 по 4 травня. Потім буде три робочих дні - 5-7 травня, і знову три вихідних - з 8 по 10 травня.

Головні свята травня

Всього у травні 2021 на нас чекає три офіційні свята, які є вихідними днями:

1 травня - День праці

2 травня - Великдень

9 травня - День Перемоги

Оскільки всі три дні випадають на вихідні, ці дні переносяться на початок робочого тижня - 3, 4 і 10 травня.

Всього в травні буде 13 вихідних і 18 робочих днів.

Вихідними днями стануть: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

Колаж РБК-Україна: вихідні в травні 2021

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