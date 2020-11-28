Всі вихідні та свята у грудні 2020: що будемо відзначати

Календар вихідних і святкових днів у грудні 2020 (Колаж РБК-Україна)

У грудні українці отримають один додатковий вихідний день

У грудні 2020 року українці отримають один додатковий вихідний день – 25 грудня. У цей день католики відзначатимуть Різдво. Таким чином у грудні буде 22 робочих дні та 9 вихідних.

Також у грудні будуть відзначатися соціальні значущі дати та свята, в тому числі й церковні. А в останній день цього місяця вся Україна зустрічатиме новий 2021 рік.

Календар свят в Україні на грудень 2020:

1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу, день працівників прокуратури.

2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства

3 грудня – Міжнародний день інвалідів

4 грудня – День обіймів

5 грудня – День працівників статистики, Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку

6 грудня – День Збройних Сил України

7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування

9 грудня – Міжнародний день боротьби проти корупції

10 грудня – День прав людини

11 грудня – Міжнародний день гір

12 грудня – День Сухопутних військ Збройних Сил України

13 грудня – Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення

14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, День ліквідатора

15 грудня – День працівників суду

17 грудня – День працівника державної виконавчої служби

18 грудня – Міжнародний день мігрантів

19 грудня – День адвокатури День Святого Миколая

20 грудня – Міжнародний день солідарності людей

22 грудня – День енергетика, День дипломатичної служби України

24 грудня – День працівників архівних установ

25 грудня – Різдво

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки додаткових вихідних днів українці отримають в січні 2021 року.

А також розповідали про те, які новорічні заходи потраплять під сувору заборону.