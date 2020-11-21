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Новогодние выходные 2021: сколько будем дополнительно отдыхать в январе

Суббота 21 ноября 2020 14:18
Новогодние выходные 2021: сколько будем дополнительно отдыхать в январе
Выходные на Новый год 2021 (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Украинцам рассказали про дополнительные выходные на новогодние и рождественские праздники

На Новый год и Рождество украинцы традиционно будут отдыхать несколько дней подряд. Но некоторые выходные придется отрабатывать в субботу. Появился новый календарь праздничных выходных, которые по традиции стартуют уже с конца декабря.

Так, впереди нас ждет три официальных праздника - два Рождества и Новый год, которые подарят нам дополнительные дни для отдыха.

Когда выходные на Новый год и Рождество

Первым зимним праздником станет католическое Рождество 25 декабря. Этот день выпадает на пятницу, поэтому нас ждет три выходных подряд: 25, 26, 27 декабря.

А вот 31 декабря будет рабочим, так как это четверг. Но рабочий день сократят на час. Следующие три дня - 1, 2, 3 января - станут выходными.

Далее нас ждет еще один большой праздник - Рождество по православному календарю, 7 января. Этот день выпадет на четверг, поэтому следующая пятница будет нерабочей, а 6 января рабочий день будет сокращен на час. Таким образом нас ждет четыре выходных подряд: 7, 8, 9, 10 января.

Но 8 января придется отработать в субботу, 16 числа.

Календарь выходных и праздников в декабре и январе

Новогодние выходные 2021: сколько будем дополнительно отдыхать в январе

Календарь рабочих и выходных дней в декабре 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Новогодние выходные 2021: сколько будем дополнительно отдыхать в январе

Календарь рабочих и выходных дней в январе 2021 (коллаж: РБК-Украина)

Ранее мы писали про все выходные и рабочие дни декабря 2020. Месяц богат праздниками и короткими рабочими неделями.

Также синоптики рассказали о том, какой будет погода в Украине на новогодние праздники

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