Выходные и праздники апреля 2022: появился календарь

В апреле 2022 года главным праздником будет конечно же Пасха. Также нас ждет много важных дат, таких как Благовещенье, Вербное воскресенье, Страстная неделя, а также Международный день интернета, Международный день памяти о чернобыльской катастрофе и многие другие.
Сколько в календаре запланировано рабочих и выходных дней, все важные даты - читайте ниже в нашем материале Styler.
Всего в апреле 30 календарных дней, из которых ожидается, что 10 дней будут выходными, а 20 - рабочими.
Также 23, 24 и 25 апреля (понедельник) будут выходными, так как празднуется Пасха.
Коллаж РБК-Украина: Календарь выходных и рабочих дней апреля
Все праздники апреля
1 апреля - День смеха.
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма; Международный день детской книги.
3 апреля - День геолога.
4 апреля - Международный день просвещения по вопросам минной опасности$ Международный день интернета; День веб-мастера.
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы; Всемирный день здоровья.
8 апреля - Международный день ромов.
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины; Всемирный день авиации и космонавтики.
15 апреля - День уголовного розыска.
16 апреля - День окружающей среды.
17 апреля - День работников пожарной охраны; Пасха по католическому календарю; Вербное воскресенье.
18 апреля - Международный день памятников и выдающихся мест; День памятников истории и культуры.
20 апреля - Международный день секретаря.
23 апреля - Всемирный день книги и авторского права; Всеукраинский день психолога.
24 апреля - Пасха.
26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф; Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе; Всемирный день интеллектуальной собственности.
28 апреля - Всемирный день охраны труда.
29 апреля - Международный день танца.
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