Вихідні та свята квітня 2022: з'явився календар

У квітні 2022 року головним святом буде звичайно ж Великдень. Також нас чекає багато важливих дат, таких як Благовіщення, Вербна неділя, Страсний тиждень, а також Міжнародний день інтернету, Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу і багато інших.
Скільки в календарі заплановано робочих і вихідних днів, всі важливі дати - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Всього у квітні 30 календарних днів, з яких очікується, що 10 днів будуть вихідними, а 20 - робочими.
Також 23, 24 і 25 квітня (понеділок) будуть вихідними, так як святкується Великдень.
Колаж РБК-Україна: календар вихідних і робочих днів квітня
Всі свята квітня
1 квітня - День сміху.
2 квітня - Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму; Міжнародний день дитячої книги.
3 квітня - День геолога.
4 квітня - Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки$ Міжнародний день Інтернету; День веб-майстра.
7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці; Всесвітній день здоров'я.
8 квітня - Міжнародний день ромів.
11 Квітня - Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів.
12 квітня - День працівників ракетно-космічної галузі України; Всесвітній день авіації та космонавтики.
15 квітня - День карного розшуку.
16 квітня - День навколишнього середовища.
17 квітня - День працівників пожежної охорони; Великдень за католицьким календарем; Вербна неділя.
18 квітня - Міжнародний день пам'яток і видатних місць; День пам'яток історії та культури.
20 квітня - Міжнародний день секретаря.
23 квітня - Всесвітній день книги та авторського права; Всеукраїнський день психолога.
24 квітня - Великдень.
26 квітня - Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф; Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу; Всесвітній день інтелектуальної власності.
28 квітня - Всесвітній день охорони праці.
29 квітня - Міжнародний день танцю.
Раніше ми писали про дні ангела у квітні 2022. Кого чекають іменини і як назвати дитину.
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