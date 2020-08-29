Выходные и праздники в сентябре 2020: сколько будем отдыхать

В сентябре 2020 года украинцы не получат дополнительных выходных дней. По календарю будет 22 рабочих дня и 8 выходных – субботы и воскресенья. Коротких рабочих дней и официальных праздничных выходных также не будет.

Выходными днями в сентябре будут: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 число. В первом осеннем месяце украинцы будут отмечать такие праздники:

1 сентября - День знаний

2 сентября - День нотариата

6 сентября - День предпринимателя

8 сентября - Международный день грамотности

8 сентября - Международный день солидарности журналистов

9 сентября - Международный день красоты

9 сентября - День тестировщика

9 сентября - День дизайнера-графика

10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств

12 сентября - День программиста

12 сентября - День украинского кино

12 сентября - День физкультуры и спорта

13 сентября - День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности

13 сентября - День танкистов

15 сентября - Международный день демократии

16 сентября - Международный день охраны озонового слоя

16 сентября - День HR-менеджера

17 сентября - День спасателя

19 сентября - День фармацевтического работника

19 сентября - День изобретателя и рационализатора

20 сентября - День рекрутера

20 сентября - День работника леса

21 сентября - День мира

21 сентября - Международный день мира

22 сентября - День партизанской славы

27 сентября - День машиностроителя

27 сентября - День туризма

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников

30 сентября - День усыновления

30 сентября - Международный день переводчика

30 сентября - Всеукраинский день библиотек

Чтоб ничто не портило настроение в праздники и выходные, нужно правильно подготовиться до сентября. Сделать это крайне просто.

С конца лета уже стоит постепенно менять свой режим сна, ведь сокращение светового дня существенно влияет на ощущение длительности дня. Врачи советуют ложиться спаться пораньше уже с 1 сентября. Это позволит увеличить длительность дня для себя, а также сохранить здоровье, ведь сон в 00:00 до 04:00 – самый важный. Чтобы лучше уснуть, медики советуют отказаться от гаджетов за 30 минут до сна.

Также специалисты не советуют складывать спортивную форму вместе с летней одеждой. Прекращать заниматься спортом не рекомендуется, даже если следующий купальный сезон неблизко. Врачи советуют для профилактики депрессивных настроений, а также общего здоровья каждый день уделять не менее 10 минут физической активности, такой как гимнастика, утренняя разминка, бег и другие виды спортивной деятельности.

Напомним, ранее мы писали о том, что появился календарь праздничных и выходных дней на 2021 год.