Выходные и праздники в сентябре 2020: сколько будем отдыхать

В сентябре 2020 года украинцы будут отмечать много интересных праздников
В сентябре 2020 года украинцы не получат дополнительных выходных дней. По календарю будет 22 рабочих дня и 8 выходных – субботы и воскресенья. Коротких рабочих дней и официальных праздничных выходных также не будет.
Выходными днями в сентябре будут: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 число. В первом осеннем месяце украинцы будут отмечать такие праздники:
1 сентября - День знаний
2 сентября - День нотариата
6 сентября - День предпринимателя
8 сентября - Международный день грамотности
8 сентября - Международный день солидарности журналистов
9 сентября - Международный день красоты
9 сентября - День тестировщика
9 сентября - День дизайнера-графика
10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств
12 сентября - День программиста
12 сентября - День украинского кино
12 сентября - День физкультуры и спорта
13 сентября - День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности
13 сентября - День танкистов
15 сентября - Международный день демократии
16 сентября - Международный день охраны озонового слоя
16 сентября - День HR-менеджера
17 сентября - День спасателя
19 сентября - День фармацевтического работника
19 сентября - День изобретателя и рационализатора
20 сентября - День рекрутера
20 сентября - День работника леса
21 сентября - День мира
21 сентября - Международный день мира
22 сентября - День партизанской славы
27 сентября - День машиностроителя
27 сентября - День туризма
27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников
30 сентября - День усыновления
30 сентября - Международный день переводчика
30 сентября - Всеукраинский день библиотек
Чтоб ничто не портило настроение в праздники и выходные, нужно правильно подготовиться до сентября. Сделать это крайне просто.
С конца лета уже стоит постепенно менять свой режим сна, ведь сокращение светового дня существенно влияет на ощущение длительности дня. Врачи советуют ложиться спаться пораньше уже с 1 сентября. Это позволит увеличить длительность дня для себя, а также сохранить здоровье, ведь сон в 00:00 до 04:00 – самый важный. Чтобы лучше уснуть, медики советуют отказаться от гаджетов за 30 минут до сна.
Также специалисты не советуют складывать спортивную форму вместе с летней одеждой. Прекращать заниматься спортом не рекомендуется, даже если следующий купальный сезон неблизко. Врачи советуют для профилактики депрессивных настроений, а также общего здоровья каждый день уделять не менее 10 минут физической активности, такой как гимнастика, утренняя разминка, бег и другие виды спортивной деятельности.
Напомним, ранее мы писали о том, что появился календарь праздничных и выходных дней на 2021 год.