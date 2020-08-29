Вихідні та святкові дні у вересні 2020: скільки будемо відпочивати

У вересні 2020 року українці не отримають додаткових вихідних днів. За календарем буде 22 робочих дні та 8 вихідних – суботи та неділі. Коротких робочих днів та офіційних святкових вихідних також не буде.

Вихідними днями у вересні будуть: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 і 27 числа. У першому осінньому місяці українці будуть відзначати такі свята:

1 вересня - День знань

2 вересня - День нотаріату

6 вересня - День підприємця

8 вересня - Міжнародний день грамотності

8 вересня - Міжнародний день солідарності журналістів

9 вересня - Міжнародний день краси

9 вересня - День тестувальника

9 вересня - День дизайнера-графіка

10 вересня - Всесвітній день запобігання самогубствам

12 вересня - День програміста

12 вересня - День українського кіно

12 вересня - День фізкультури та спорту

13 вересня - День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

13 вересня - День танкістів

15 вересня - Міжнародний день демократії

16 вересня - Міжнародний день охорони озонового шару

16 вересня - День HR-менеджера

17 вересня - День рятівника

19 вересня - День фармацевтичного працівника

19 вересня - День винахідника і раціоналізатора

20 вересня - День рекрутера

20 вересня - День працівника лісу

21 вересня - День миру

21 вересня - Міжнародний день миру

22 вересня - День партизанської слави

27 вересня - День машинобудівника

27 вересня - День туризму

27 вересня - День вихователя і всіх дошкільних працівників

30 вересня - День усиновлення

30 вересня - Міжнародний день перекладача

30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек

Щоб ніщо не псувало настрій у свята і вихідні, потрібно правильно підготуватися до вересня. Зробити це вкрай просто.

З кінця літа вже варто поступово змінювати свій режим сну, адже скорочення світлового дня істотно впливає на відчуття тривалості дня. Лікарі радять лягати спати раніше вже з 1 вересня. Це дозволить збільшити тривалість дня для себе, а також зберегти здоров'я, адже сон з 00:00 до 04:00 - найважливіший. Щоб краще заснути, медики радять відмовитися від гаджетів за 30 хвилин до сну.

Також фахівці не радять складати спортивну форму разом з літнім одягом. Припиняти займатися спортом не рекомендується, навіть якщо наступний купальний сезон неблизько. Лікарі радять для профілактики депресивних настроїв, а також загального здоров'я кожен день приділяти не менше 10 хвилин фізичній активності, такій як гімнастика, ранкова розминка, біг і інші види спортивної діяльності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явився календар святкових і вихідних днів на 2021 рік.