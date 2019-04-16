Выходные в мае: сколько будут отдыхать украинцы

В мае 2019 украинцы будут иметь 9 выходных дней, в число которых входят два праздничных - День труда (1 мая) и День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая).

При этом в субботу 11 числа придется отрабатывать вместо 30 апреля.

8 мая - День памяти и примирения - будет рабочим, но трудиться можно будет на один час меньше. Аналогичная ситуация произойдет и 11 мая.

В итоге выходные в мае 2019 будут: среда 1-е, суббота 4-е, воскресенье 5-е, четверг 9-е, воскресенье 12-е, суббота 18-е, воскресенье 19-е, суббота 25-е и воскресенье 26-е числа.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Напомним, что "Укрзализныця" назначила еще несколько дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники. Всего назначено 54 дополнительных рейсов.

Ранее мы писали о том, что большое количество праздников в Украине заметно влияет на экономику страны. В то же время журналисты попытались развеять данный миф.

Таже напомним, что в апреле 2019-го года в Украине будут дополнительные выходные в связи с праздником Пасхи, который в нынешнем году выпадает на 28 апреля. В то же время в целом в Украине в апреле будет десять выходных дней. В этом месяце у украинцев выпала возможность отдохнуть дополнительно на протяжении четырех дней подряд - с 27 по 30 апреля.

Добавим, что ранее мы сообщали о том, сколько памятных дат, юбилеев и выходных ожидает украинцев в 2019-м году.