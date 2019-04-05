ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

УЗ назначила еще несколько поездов на праздники

Новости » Общество    05.04.2019 - 13:59
УЗ назначила еще несколько поездов на праздники
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дополнительные поезда назначены на южное и западное направления

По состоянию на 5 апреля "Укрзализныця" назначила еще несколько поездов на пасхальные и майские праздники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз УЗ.

Сообщается, что всего на пасхальные и майские праздники назначили 54 дополнительных рейсов:

  • № 207 Киев - Ужгород будет курсировать 30 апреля и 3 мая в Ужгород и 27 апреля в Киев. Отправление из Киева в 16:07 и прибытие в Ужгород в 10:04. В обратном направлении отправление в 18:00 и прибытие в Киев в 10:24;
  • № 177 Киев - Хмельницкий будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Киева в 5:22 и прибытия в Хмельницкий в 11:53. Обратно отправление в 12:51 и прибытие в Киев в 20:37;
  • № 221/222 Киев - Одесса отправится 28 апреля и 6 мая до Одессы в 12:36 и прибудет к месту назначения в 23:16. Из Одессы поезд будет курсировать 25 и 29 апреля с отправлением в 23:48 и прибытием в 10:24;
  • № 298 Киев - Херсон отправится 30 апреля и 4 мая в Херсон в 23:59 и прибудет в 12:40. Рейс Херсон - Киев состоится 27 апреля. Отправление в 20:33 и прибытие в 9:15;
  • № 205 Покровск - Харьков будет курсировать ежедневно с 24 апреля по 4 мая. Отправление из Покровска в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. В обратном направлении поезд отправится в 16:44 и прибудет в Покровск в 22:07;
  • № 258/227 Одесса - Ужгород будет курсировать в Ужгород 30 апреля с отправлением в 16:54 и прибытием в 11:41. 27 апреля состоится рейс в Одессу с отправлением в 13:54 и прибытием во Львов в 09:23.

Также назначены дополнительные рейсы для № 111/112 Харьков - Львов.

Напомним, ранее УЗ назначила семь дополнительных поездов на Пасху.

В Киеве на Пасху изменят график общественного транспорта
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины УкрзализныцяпоездПасхамайские праздники
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь