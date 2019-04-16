Вихідні у травні: скільки відпочиватимуть українці

У травні 2019 українці матимуть 9 вихідних днів, до числа яких входять два святкових - День праці (1 травня) та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня).

При цьому в суботу 11 числа доведеться відпрацьовувати замість 30 квітня.

8 травня - День пам'яті та примирення - буде робочим, але працювати можна буде на годину менше. Аналогічна ситуація станеться і 11 травня.

У підсумку вихідні у травні 2019 будуть: середа 1-е, субота 4-е, неділя 5-е, четвер 9-е, неділя 12-е, субота 18-е, неділя 19-е, субота 25-е та неділя 26-е числа.

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Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила ще кілька додаткових поїздів на великодні та травневі свята. Всього призначено 54 додаткових рейсів.

Раніше ми писали про те, що велика кількість свят в Україні помітно впливає на економіку країни. У той же час журналісти спробували розвіяти цей міф.

Також нагадаємо, що в квітні 2019-го року в Україні будуть додаткові вихідні у зв'язку зі святом Великодня, який цього року припадає на 28 квітня. У той же час в цілому в Україні у квітні буде десять вихідних днів. У цьому місяці в українців випала можливість відпочити додатково протягом чотирьох днів поспіль - з 27 по 30 квітня.

Додамо, що раніше ми повідомляли про те, скільки пам'ятних дат, ювілеїв та вихідних українців очікує в 2019-му році.