Выходные дни и праздники в феврале 2021: что будем отмечать и сколько отдыхать

Февраль 2021 года будет традиционно коротким, так как в нем всего 28 дней. По календарю будет ровно 20 рабочих дней и 8 выходных – субботы и воскресенья. Официальных государственных выходных в этом месяце нет.
Какие в феврале 2021 года будут праздники и памятные даты – читайте в Styler. Стоит отметить, что в середине февраля все влюбленные планеты будут отмечать традиционно День Святого Валентина.
2 февраля - День безопасного Интернета
4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
6 февраля - Международный день бармена
9 февраля - Международный день стоматолога
11 февраля - Всемирный день больного
14 февраля - День Святого Валентина
14 февраля - День компьютерщика
15 февраля - Международный день онкобольного ребенка
15 февраля - День чествования участников боевых действий на территории других государств
17 февраля - День спонтанного проявления доброты
20 февраля - Всемирный день социальной справедливости
21 февраля - Международный день родного языка
22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений