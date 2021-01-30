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Выходные дни и праздники в феврале 2021: что будем отмечать и сколько отдыхать

Автор: Анна Шиканова

Февраль 2021 года будет традиционно коротким, так как в нем всего 28 дней. По календарю будет ровно 20 рабочих дней и 8 выходных – субботы и воскресенья. Официальных государственных выходных в этом месяце нет.

Какие в феврале 2021 года будут праздники и памятные даты – читайте в Styler. Стоит отметить, что в середине февраля все влюбленные планеты будут отмечать традиционно День Святого Валентина.

  • 2 февраля - День безопасного Интернета
  • 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
  • 6 февраля - Международный день бармена
  • 9 февраля - Международный день стоматолога
  • 11 февраля - Всемирный день больного
  • 14 февраля - День Святого Валентина
  • 14 февраля - День компьютерщика
  • 15 февраля - Международный день онкобольного ребенка
  • 15 февраля - День чествования участников боевых действий на территории других государств
  • 17 февраля - День спонтанного проявления доброты
  • 20 февраля - Всемирный день социальной справедливости
  • 21 февраля - Международный день родного языка
  • 22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений

Напомним, ранее мы сообщали о том, что астрологи назвали самые благоприятные даты для бракосочетания в 2021 году.

А также рассказывали о том, что появился лунный календарь стрижек на февраль 2021 года – когда лучше всего посетить парикмахерскую.

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