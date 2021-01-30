Вихідні дні та свята в лютому 2021: що будемо відзначати і скільки відпочивати

Лютий 2021 року буде традиційно коротким, через те, що в ньому всього 28 днів. За календарем буде рівно 20 робочих днів і 8 вихідних – суботи та неділі. Офіційних державних вихідних в цьому місяці немає.
Які в лютому 2021 року будуть свята та пам'ятні дати – читайте в Styler. Варто відзначити, що в середині лютого всі закохані планети відзначатимуть традиційно День Святого Валентина.
2 лютого - День безпечного Інтернету
4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку
6 лютого - Міжнародний день бармена
9 лютого - Міжнародний день стоматолога
11 лютого - Всесвітній день хворого
14 лютого - День Святого Валентина
14 лютого - День комп'ютерника
15 лютого - Міжнародний день онкохворої дитини
15 лютого - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
17 лютого - День спонтанного прояву доброти
20 лютого - Всесвітній день соціальної справедливості
21 лютого - Міжнародний день рідної мови
22 лютого - Міжнародний день підтримки жертв злочинів