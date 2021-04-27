Выходные дни в мае: сколько будем отдыхать

Дополнительные выходные в мае

Май начнется с длительных выходных дней и отдыхать будем четыре дня подряд – с 1 по 4 мая. По законодательству Украины, если официальный государственный праздник выпадает на выходной, то следующий рабочий день автоматически становится выходным. День труда в 2021 году выпадает на субботу, а 2 мая, в воскресенье – Пасха. Соответственно, выходными станут следующие два дня – 3 и 4 мая.

Далее с 5 по 7 мая будут рабочие дни, а потом снова три выходных дня подряд – с 8 по 10 мая. 9 мая в Украине отмечается День победы над нацизмом, а этот день снова выпадает на выходной, соответственно следующий рабочий день за ним, тоже будет выходным.

Всего в мае будет 18 рабочих дней и 13 выходных.

Выходные дни в мае: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

Какие еще праздники будем отмечать в мае