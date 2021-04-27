Вихідні дні в травні: скільки будемо відпочивати

Додаткові вихідні в травні

Травень розпочнеться з тривалих вихідних днів і відпочивати будемо чотири дні поспіль – з 1 по 4 травня. За законодавством України, якщо офіційне державне свято випадає на вихідний, то наступний робочий день автоматично стає вихідним. День праці у 2021 році випадає на суботу, а 2 травня, в неділю – Великдень. Відповідно, вихідними стануть наступні два дні - 3 і 4 травня.

Далі з 5 по 7 травня будуть робочі дні, а потім знову три вихідні дні поспіль – з 8 по 10 травня. 9 травня в Україні відзначається День Перемоги над нацизмом, а цей день знову випадає на вихідний, відповідно наступний робочий день за ним, теж буде вихідним.

Всього в травні буде 18 робочих днів і 13 вихідних.

Вихідні дні в травні: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

Які ще Свята відзначатимемо у травні