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Вихідні дні в травні: як працюватимуть банки і пошта

STYLERЖиття    27.04.2020 - 17:55
Вихідні дні в травні: як працюватимуть банки і пошта
Графік роботи банків та Нової пошти на травень (Колаж РБК-Україна)

Нова пошта і ПриватБанк дали новий графік роботи на травень

Банки України та Нова пошта змінили свої графіки роботи на травневі свята. У травні 2020 року українців очікують тривалі вихідні з-за низки свят. Всього в травні буде 12 вихідних днів: 10 днів – це суботи та неділі, а також додадуться ще два вихідних дні.

Перший довгий уїк-енд – це 1, 2, 3 травня. Графік роботи українських банків у ці дні зміниться. 1 травня, п'ятниця – офіційний вихідний день у честь Дня праці, банки працювати не будуть. 2 і 3 травня – це календарні вихідні дні, банківські організації будуть працювати згідно з графіком вихідних днів.

Наступний офіційний вихідний – це 9 травня. За законом України, якщо державний вихідний день випадає на суботу або неділю, то наступний за ними будній день автоматично стає вихідним. Таким чином, 9, 10 і 11 травня – будуть вихідними днями у всіх банках.

Графік роботи Нової пошти буде трохи іншим, як повідомили в організації.

П'ятниця, 1 травня - відділення та адресна доставка будуть працювати за графіком суботи.

Субота, 9 травня – відділення та адресна доставка будуть працювати за звичайним графіком суботи.

У неділю, 10 травня – робота за графіком неділі.

Понеділок, 11 травня – відділення та адресна доставка будуть працювати за графіком суботи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи зможуть штрафувати українців за вилазки на природу на травневі свята.

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