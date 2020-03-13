Выходные в апреле 2020: сколько будем дополнительно отдыхать

Выходные в апреле 2020 будут дополнены еще одним днем, ведь украинцы во втором месяце весны будут праздновать один из главных церковных праздников - Пасху. Сколько будем работать и отдыхать в апреле, какие праздники и памятные дни отметим - читайте в материале Styler.

В апреле украинцы будут работать 21 день, а отдыхать 9. Всего на субботу и воскресенье выпадает восемь дней, но в связи с Пасхой, понедельник, следующий за праздником, станет дополнительным выходным днем.

Пасху по православному календарю украинцы отпразднуют 19 апреля. Стоит отметить, что этот великий праздник чаще всего выпадает на апрель, реже - на май. Последний раз Пасху 19 апреля праздновали в 2009 году. А вот украинцы, которые исповедуют католицизм, отпразднуют Христово Воскресенье неделей раньше - 12 апреля.

Таким образом выходными днями в Украине будут: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 20, 25, 26 апреля.

Календарь выходных и рабочих дней в апреле (коллаж: РБК-Украина)

Кроме того, в апреле в Украине будет еще несколько праздников и памятных дат. Вот самые главные:

1 апреля - День смеха

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

12 апреля - Вербное Воскресенье и День космонавтики

19 апреля - Пасха

23 апреля -.начало Рамадана

26 апреля - День памяти Чернобыля

Стоит отметить, что если карантин в Украине не снимут до начала апреля, то первые три дня месяца образовательные учреждения будут по-прежнему закрыты.

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