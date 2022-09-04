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Выгорание или стресс? Медики объяснили, как перестать истощать свой организм

Новина українською →
Воскресенье 04 сентября 2022 15:29
Выгорание или стресс? Медики объяснили, как перестать истощать свой организм Фото: Как справиться с выгоранием на работе (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Выгорание в профессиональном плане очень часто путают со стрессом. Эти два состояния могут быть одновременно, а бывает и так, что мы путаем выгорание с сильным стрессом и неправильно пытаемся восстановиться.

Чем отличается выгорание от стресса и какие методы помогают снова вернуться в строй, рассказали в МОЗ.

Профессиональная деятельность - это один из факторов, который позволяет нам чувствовать себя нужными и полезными. Одновременно с этим, невнимание к психологическому комфорту в процессе работы может иметь негативные последствия как для физического, так и для психического здоровья.

Что может вызвать выгорание

  • Ненормированный рабочий день
  • Слишком большая нагрузка
  • Отсутствие планирования в процессе работы

Медики отмечают, что выгорание развивается постепенно и незаметно. Это не заболевание, но оно может ускорить развитие других психологических состояний.

Стресс - это состояние, когда человек вынужден быстро адаптироваться к новой нагрузке. Сам по себе стресс не всегда бывает негативным, так как новые вызовы и нагрузки бывают разными.

После адаптации уровень стресса начинает снижаться. А вот выгорание происходит, когда человек долго не может к чему-то адаптироваться.

Выгорание или стресс? Медики объяснили, как перестать истощать свой организмВыгорание или стресс? Медики объяснили, как перестать истощать свой организмВыгорание или стресс? Медики объяснили, как перестать истощать свой организмСимптомы выгорания

  • Сильное непреодолимое утомление, истощение
  • Дистанцирование от работы, циничное к ней отношение
  • Ощущение неэффективности и снижение профессиональной самооценки

Как справиться с выгоранием на работе

И хотя выгорание не считается заболеванием, а всего лишь синдромом, бывают ситуации, когда человек просто не в состоянии выполнять свою работу. Обычно в такой ситуации ставят другой диагноз - депрессия, расстройство адаптации, стресс и так далее.

В таком случае врач подбирает индивидуальную схему лечения и туда обычно входит стресс-менеджмент, психотерапия и медикаментозная терапия. Обязательным условием является нормальный и здоровый сон. В сложных ситуациях может понадобиться больничный.

Как избежать выгорания

Если у вас происходит выгорание без психических и других заболеваний, то решением проблемы станет не больничный, а отдых и уменьшение нагрузки на работе.

Нужно определить, что именно стало причиной выгорания на работе и найти подходящее решение, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Кроме того, важно помнить правила:

1. Разделяйте работу и досуг. Не берите рабочие задания домой и не решайте личные проблемы на работе.

2. Планируйте работу заранее, научитесь говорить "нет" и четко определяйте приоритетность выполнения заданий.

3. Всегда придерживайтесь определенных приоритетов.

4. Заботьтесь о физическом состоянии. Старайтесь полноценно спать, полноценно питаться и сохранять здоровый уровень физической активности.

5. Работайте над хорошими отношениями дома и стройте экологические отношения на работе, поддерживайте открытую рабочую атмосферу.

6. Обозначьте собственные возможности и план карьерного роста, старайтесь постоянно поддерживать и повышать квалификацию.

7. Воспринимайте свою работу как важную. Каждая профессия важна и каждый взнос имеет значение.

Выгорание или стресс? Медики объяснили, как перестать истощать свой организмВыгорание или стресс? Медики объяснили, как перестать истощать свой организмВыгорание или стресс? Медики объяснили, как перестать истощать свой организм

Кстати, ранее мы писали о том, как вовремя распознать у близкого человека депрессию.

А также мы рассказывали о том, что медики обратились к родителям и учителям с важным заявлением.

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