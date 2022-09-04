Выгорание или стресс? Медики объяснили, как перестать истощать свой организм

Выгорание в профессиональном плане очень часто путают со стрессом. Эти два состояния могут быть одновременно, а бывает и так, что мы путаем выгорание с сильным стрессом и неправильно пытаемся восстановиться.

Чем отличается выгорание от стресса и какие методы помогают снова вернуться в строй, рассказали в МОЗ .

Профессиональная деятельность - это один из факторов, который позволяет нам чувствовать себя нужными и полезными. Одновременно с этим, невнимание к психологическому комфорту в процессе работы может иметь негативные последствия как для физического, так и для психического здоровья.

Что может вызвать выгорание

Ненормированный рабочий день

Слишком большая нагрузка

Отсутствие планирования в процессе работы

Медики отмечают, что выгорание развивается постепенно и незаметно. Это не заболевание, но оно может ускорить развитие других психологических состояний.

Стресс - это состояние, когда человек вынужден быстро адаптироваться к новой нагрузке. Сам по себе стресс не всегда бывает негативным, так как новые вызовы и нагрузки бывают разными.

После адаптации уровень стресса начинает снижаться. А вот выгорание происходит, когда человек долго не может к чему-то адаптироваться.

Симптомы выгорания

Сильное непреодолимое утомление, истощение

Дистанцирование от работы, циничное к ней отношение

Ощущение неэффективности и снижение профессиональной самооценки

Как справиться с выгоранием на работе

И хотя выгорание не считается заболеванием, а всего лишь синдромом, бывают ситуации, когда человек просто не в состоянии выполнять свою работу. Обычно в такой ситуации ставят другой диагноз - депрессия, расстройство адаптации, стресс и так далее.

В таком случае врач подбирает индивидуальную схему лечения и туда обычно входит стресс-менеджмент, психотерапия и медикаментозная терапия. Обязательным условием является нормальный и здоровый сон. В сложных ситуациях может понадобиться больничный.

Как избежать выгорания

Если у вас происходит выгорание без психических и других заболеваний, то решением проблемы станет не больничный, а отдых и уменьшение нагрузки на работе.

Нужно определить, что именно стало причиной выгорания на работе и найти подходящее решение, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Кроме того, важно помнить правила:

1. Разделяйте работу и досуг. Не берите рабочие задания домой и не решайте личные проблемы на работе.

2. Планируйте работу заранее, научитесь говорить "нет" и четко определяйте приоритетность выполнения заданий.

3. Всегда придерживайтесь определенных приоритетов.

4. Заботьтесь о физическом состоянии. Старайтесь полноценно спать, полноценно питаться и сохранять здоровый уровень физической активности.

5. Работайте над хорошими отношениями дома и стройте экологические отношения на работе, поддерживайте открытую рабочую атмосферу.

6. Обозначьте собственные возможности и план карьерного роста, старайтесь постоянно поддерживать и повышать квалификацию.

7. Воспринимайте свою работу как важную. Каждая профессия важна и каждый взнос имеет значение.