Вигорання або стрес? Медики пояснили, як перестати виснажувати свій організм

Вигорання в професійному плані дуже часто плутають зі стресом. Ці два стани можуть бути одночасно, а буває і так, що ми плутаємо вигоряння з сильним стресом і неправильно намагаємося відновитися.

Чим відрізняється вигоряння від стресу і які методи допомагають знову повернутися в стрій, розповіли в МОЗ .

Професійна діяльність - це один з факторів, який дозволяє нам відчувати себе потрібними та корисними. Одночасно з цим, неувага до психологічного комфорту в процесі роботи може мати негативні наслідки як для фізичного, так і для психічного здоров'я.

Що може викликати вигоряння

Ненормований робочий день

Занадто велике навантаження

Відсутність планування в процесі роботи

Медики відзначають, що вигорання розвивається поступово і непомітно. Це не захворювання, але воно може прискорити розвиток інших психологічних станів.

Стрес - це стан, коли людина змушена швидко адаптуватися до нового навантаження. Сам по собі стрес не завжди буває негативним, бо нові виклики та навантаження бувають різними.

Після адаптації рівень стресу починає знижуватися. А ось вигоряння відбувається, коли людина довго не може до чогось адаптуватися.

Симптоми вигорання

Сильне непереборне стомлення, виснаження

Дистанціювання від роботи, цинічне до неї ставлення

Відчуття неефективності та зниження професійної самооцінки

Як впоратися з вигоранням на роботі

І хоча вигоряння не рахується захворюванням, а всього лише синдромом, бувають ситуації, коли людина просто не в змозі виконувати свою роботу. Зазвичай в такій ситуації ставлять інший діагноз - депресія, розлад адаптації, стрес і так далі.

У такому випадку лікар підбирає індивідуальну схему лікування і туди зазвичай входить стрес-менеджмент, психотерапія і медикаментозна терапія. Обов'язковою умовою є нормальний і здоровий сон. У складних ситуаціях може знадобитися лікарняний.

Як уникнути вигорання

Якщо у вас відбувається вигоряння без психічних та інших захворювань, то розв'язанням проблеми стане не лікарняний, а відпочинок і зменшення навантаження на роботі.

Потрібно визначити, що саме стало причиною вигорання на роботі та знайти відповідне рішення, щоб повернутися до нормального життя.

Крім того, важливо пам'ятати правило:

1. Розділяйте роботу і дозвілля. Не беріть робочі завдання додому і не розв'язуйте особисті проблеми на роботі.

2. Плануйте роботу заздалегідь, навчитеся говорити "Ні" і чітко визначайте пріоритетність виконання завдань.

3. Завжди дотримуйтеся певних пріоритетів.

4. Піклуйтеся про фізичний стан. Намагайтеся повноцінно спати, повноцінно харчуватися і зберігати здоровий рівень фізичної активності.

5. Працюйте над хорошими відносинами вдома і будуйте екологічні відносини на роботі, підтримуйте відкриту робочу атмосферу.

6. Позначте власні можливості та план кар'єрного росту, намагайтеся постійно підтримувати та підвищувати кваліфікацію.

7. Сприймайте свою роботу як важливу. Кожна професія важлива і кожен внесок має значення.