Как выглядят Пески с высоты птичьего полета сейчас (видео)

С 2014 по 2019 года из Песок выехали почти все жители. Известно, что постоянное население Песок на 2019 год составляло 6 семей - 9 человек. В основном, это пожилые люди.

Поселок с 2014 года находится под обстрелами, так как там проходит основная трасса на Донецк с запада. А еще оттуда совсем близко до Донецкого аэропорта. В 2022 году там снова начались ожесточенные бои, но ВСУ дают отпор оккупантам.

Однако от поселка уже мало, что осталось. Большая часть зданий в Песках разрушена. Разбиты дороги и церкви. На кадрах видео, которое появилось в сети, видно, что от поселка Пески фактически остались одни руины.