Як виглядають Піски з висоти пташиного польоту зараз (відео)

З 2014 по 2019 роки з Пісок виїхали майже всі жителі. Відомо, що постійне населення на 2019 рік становило 6 сімей - 9 осіб. В основному, це літні люди.

Селище з 2014 року знаходиться під обстрілами, через те, що там проходить основна траса на Донецьк із заходу. А ще звідти зовсім близько до Донецького аеропорту. У 2022 році там знову почалися запеклі бої, але ЗСУ дають відсіч окупантам.

Однак від селища вже мало, що залишилося. Велика частина будівель в Пісках зруйнована. Розбиті дороги та церкви. На кадрах відео, яке з'явилося в мережі, видно, що від селища Піски фактично залишилися одні руїни.