Вот так выглядят лучшие школы Украины: в чем их "фишки" (фото)

Топ-10 лучших школ страны

Лицей "Интеллект"

На первом месте в списке стоит киевский лицей "Интеллект". С 2013 года лицей является участником программы Cambridge University School. В нем 11 предметов преподается на английском языке.

Учителя творчески подходят к учебному процессу и применяют различные методы преподавания.

Лицей "Интеллект" (фото: facebook.com/intellect.kyiv)

Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко

Второе место за этим учебным заведением. В лицее углубленно изучают естественные дисциплины, включая физику, математику, информатику, химию, биологию, английский язык и другие предметы.

Обучение в лицее проходит на украинском языке.

Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко (фото: lpml.com.ua)

Черкасский физико-математический лицей (ФИМЛИ) Черкасского горсовета Черкасской области

Данный лицей в этом году занял третье место. Здесь ученики углубленно изучают математику и физику. Право учиться в лицее учащиеся получают по итогам вступительного тестирования по математике и украинскому языку.

Черкасский физико-математический лицей (ФИМЛИ) Черкасского горсовета Черкасской области (фото: facebook.com/phymly)

Лицей им. Николая Сабата Ивано-Франковского горсовета

Четвертое место за этим лицеем. Зачисление в 1 (5)-й класс лицея на 2021-2022 учебный год осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний по украинскому языку и математике (для выпускников 4-го класса).

Лицей им. Николая Сабата Ивано-Франковского горсовета (фото: google.com/maps)

Лицей "Научная смена"

На пятом месте находится киевский лицей "Научная смена" - общеобразовательное учебное заведение II-III степени с углубленным изучением отдельных предметов и профильным обучением.

Он осуществляет общеобразовательную и допрофессиональную подготовку учащихся по профилям: информатико-математическим; экономическим; филологическим; естественным; технологическим.

Обучение происходит на украинском языке. В лицее также изучают английский и немецкий языки.

Лицей "Научная смена" (фото: naukova-zmina.org.ua)

Харьковский физико-математический лицей № 27 Харьковского городского совета Харьковской области

Шестое место за известным харьковским лицеем с физико-математическим уклоном. Для поступления надо сдать вступительный экзамен. Если экзамен пройден успешно, то ученик должен пройти собеседование, на котором будет говорить с директором и учителями. Они решают, будет ли ученик принят в лицей.

Харьковский физико-математический лицей № 27 Харьковского городского совета Харьковской области (фото: pml27.klasna.com)

Лицей "Престиж" Киева

Данный лицей занял 7 место. Он является экспериментальным учебным заведением. Цель эксперимента - создание в лицее модели учебно-инженерной среды, в которой интегрируется одновременно углубленное изучение технических и естественных наук (математики, информатики, физики) и иностранных языков.

В лицее обучение проходит на украинском языке. Также есть углубленное изучение английского языка и предметов технического направления.

Лицей "Престиж" Киева (фото: google.com/maps)

Естественно-научный лицей №145 Печерского р-на Киева

Киевский естественнонаучный лицей №145 создано на базе физико-математической школы. Он занял 8 место в данном рейтинге.

Обучение в лицее продолжается в течение четырех (трех) лет и состоит из двух этапов. На первом - адаптационном этапе (8-9-е классы) раскрываются, уточняются и развиваются способности учеников. Лицеисты переходят к углубленному изучению физики, химии, математики, информатики.

На втором этапе (10-11 классы) окончательно формируются и закрепляются знания, умения и навыки на основе специализации и предпрофессиональная квалификационной подготовки. Ученики могут выбирать спецкурсы для углубления знаний в определенной области.

Естественно-научный лицей №145 Печерского р-на Киева (фото: google.com/maps)

Киевский лицей "КИ СКУЛ"

Лицей находится на 9 месте. Максимальное количество учеников в классе составляет 18 человек. Здесь есть двухфакторное обучение. Знания, полученные в первой половине дня, ученики осмысливают и закрепляют во второй вместе с друзьями и в сопровождении опытного ментора.

Также у детей есть шведский стол. В лицее 4-разовое питание. Ежедневно предлагается более 20 блюд.

Киевский лицей "КИ СКУЛ" (фото: facebook.com/keyschool.lyceum)

Учебно-воспитательный комплекс № 12 "общеобразовательное учебное заведение I степени - гимназия" Днепровского городского совета

Десятку лучших школ Украины в 2021 году закрывает лицей из Днепра. Главная цель педколлектива - это качественная подготовка учащихся к дальнейшему обучению учеников в самых престижных вузах.

Эту задачу гимназия реализует путем введения в профильных классах углубленного обучения основным предметам по выбору учащихся.

Учебно-воспитательный комплекс № 12 "общеобразовательное учебное заведение I степени - гимназия" Днепровского городского совета (фото: gymnasium12.dp.ua)