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В Мариуполе вблизи "Азовстали" показали уничтоженные россиянами дома: фото разрушений

В Мариуполе показали разрушенные дома возле "Азовстали" (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированном Мариуполе российские военные превратили город в руины. В частности, вблизи завода "Азовсталь" от домов практически ничего не осталось.

Фото опубликовали в Telegram-канале Мариупольского городского совета.

В мэрии отметили, что именно так выглядит лицо "русского мира".

На снимках можно увидеть последствия обстрела жилого массива "Заводоуправление" (6-й участок). Именно там неподалеку "Азовстали" находились дома мирных жителей.

В результате вражеских обстрелов большинство домов превратились в груды кирпичей.

"Мариупольское реалити... Это 6-й участок возле "Азовстали". "Русский мир" - это когда расстреливают города, убивают людей на территории другой страны под лозунгом "освобождения". Такое оно зло", - говорится в сообщении.

В Мариуполе показали разрушенные дома возле "Азовстали" (t.me/mariupolrada)

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе доставлена на скорой женщина всю ночь просидела на скамейке под отделением больницы.

Также мы писали, что над Мариуполем местные жители развернули украинский флаг.

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Мариуполь