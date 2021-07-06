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В сети показали строительство уникального урбан-парка на ВДНГ в Киеве

Новина українською →
Київ, Вторник 06 июля 2021 14:39
В сети показали строительство уникального урбан-парка на ВДНГ в Киеве Фото: устройство уникального урбан-парка на ВДНГ в Киеве facebook.com)
Автор: РБК-Украина

На территории киевского ВДНГ ко Дню независимости планируется открыть первый в стране урбан-парк для занятий спортом. Работы на объекте начались в мае, сейчас ведутся с использованием тяжелой техники.

Фото и планы проекта опубликовал Юрий Голик в Facebook.

Спортивное пространство будет создано в рамках программ президента "Большая стройка" и "Здоровая Украина".

На территории парка появятся бетонный скейтпарк, площадки для уличных видов футболу, баскетболу, танцам, воркаута и паркура, клаймбинга, дорожки для бега, детские урбан-локации и столы для тенниса.

Здесь также планируют регулярно проводить батлы и джемы уличных культур.

Будущий урбан-парк - часть концепции спортивного кластера на ВДНГ, который реализуется при поддержке Офиса президента.

г. Киев. Строительство урбан-парка на территории ВДНХ. #Велике_Будівництво

Posted by Юрий Голик on Monday, July 5, 2021

Как сообщал ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, пользование инфраструктурой парка для посетителей будет бесплатным.

Кирилл Тимошенко также заявил, что в рамках новой президентской программы "Здоровая Украина" планируется создание 873 "активных парков" и современных спортплощадок со свободным доступом для каждого в разных населенных пунктах страны.

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