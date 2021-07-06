В сети показали строительство уникального урбан-парка на ВДНГ в Киеве

На территории киевского ВДНГ ко Дню независимости планируется открыть первый в стране урбан-парк для занятий спортом. Работы на объекте начались в мае, сейчас ведутся с использованием тяжелой техники.

Фото и планы проекта опубликовал Юрий Голик в Facebook .

Спортивное пространство будет создано в рамках программ президента "Большая стройка" и "Здоровая Украина".

На территории парка появятся бетонный скейтпарк, площадки для уличных видов футболу, баскетболу, танцам, воркаута и паркура, клаймбинга, дорожки для бега, детские урбан-локации и столы для тенниса.

Здесь также планируют регулярно проводить батлы и джемы уличных культур.

Будущий урбан-парк - часть концепции спортивного кластера на ВДНГ, который реализуется при поддержке Офиса президента.